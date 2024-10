Andelnans : 2400 participants au Salon Agora Job

18 mois après la première édition, La Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (Mife) du Territoire de Belfort et la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort (90) ont remis cela. Mercredi 9 et jeudi 10 octobre, ils ont organisé Agora Job, le carrefour des parcours vers les métiers et l’emploi. Ils se sont installés à l’AtraXion, à Andelnans, pour cet événement dédié à l’emploi, à la formation, à l’insertion et à l’orientation, “pour tous les publics et tous les niveaux de qualification”, indique Patrick Robert, de la CCI 90.

Il apprécie la nouvelle “ampleur” de l’événement, par rapport à la 1re édition. “L’un des intérêts d’Agora Job, c’est aussi le réseau entre participants”, insiste-t-il. “Il y a eu un grand échange entre les structures, que ce soit des cartes de visite ou des prises de rendez-vous”, apprécie-t-il, d’autant que la volonté de l’événement est de casser la logique de “silos” entre les différents acteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’orientation.