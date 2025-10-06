Ambroise Croizat, l’ouvrier fondateur de la Sécu, remis en lumière à Belfort

L’initiative, portée par la CGT, l’Institut d’histoire sociale de la CGT 90 et le Parti communiste, entendait raviver la mémoire d’Ambroise Croizat et rappeler les fondements d’un modèle que ses défenseurs jugent fragilisé. Dans une prise de parole, Luc Kahl, représentant de la CGT des hospitaliers, a tenu à rappeler que « la Sécurité sociale n’est pas une œuvre de charité, ce n’est pas une faveur de l’État, ce n’est pas une simple administration. C’est une conquête ouvrière, née des luttes, portée par la CGT, imposée au patronat et à l’État ».

Le syndicaliste a retracé l’esprit de 1945, celui d’une « prise de pouvoir des travailleurs sur leur propre argent », à travers un système reposant sur les cotisations et une gestion directe par les assurés. Une autonomie progressivement rognée, selon la CGT, par la montée des logiques comptables et financières dans la santé publique. « Cette plaque n’est pas un objet de musée. Elle nous rappelle que la Sécurité sociale est une conquête du mouvement ouvrier. Et que, comme toute conquête, elle doit être défendue, renforcée, reconquise », a-t-il poursuivi.