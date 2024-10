Amaelles face au défi du recrutement dans les soins à domicile

Le Territoire de Belfort est marqué par un phénomène : le vieillissement de la population. Cela a des conséquences directes sur les métiers de l’aide à domicile. En témoigne Amaelles, collectif d’aide et soins à la personne dans le Territoire de Belfort. Depuis 2013, Audrey Gagliano, chargée de recrutement et de formation pour le collectif, observe les défis grandissants dans le secteur des soins à domicile : « De plus en plus de personnes souhaitent rester chez elles malgré une dépendance croissante. Le domicile est désormais le choix numéro un des patients », note- t-elle.

Cela nécessite une offre de soins à domicile plus importante, avec des soins plus longs et plus de prestations. La saturation des Ehpad, qui ne peuvent plus accueillir tout le monde, ajoute à cela une patientèle supplémentaire, habituellement accueillie dans ce type de structure. Les besoins s’accroissent aussi du fait de l’évolution des pathologies. Amaelles est de plus en plus sollicitée pour des soins auprès de personnes plus jeunes, atteintes de cancer, souffrant de troubles psychiatriques, ou nécessitant un accompagnement en fin de vie. « Depuis cinq ans, ces demandes se multiplient », constate Audrey Gagliano.

Le collectif recrute deux types de professionnels pour accompagner cette demande : des aides-soignantes diplômées d’État et des aides à domicile, un métier qui ne nécessite pas de diplôme, mais demande un engagement important (accompagnement de la personne, courses, prise des repas, entretien du domicile). Ces deux professions, essentielles pour le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, peinent pourtant à attirer des candidats sérieux, relève la professionnelle.