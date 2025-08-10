À Soultz, le labyrinthe dans le maïs fait un tabac

Au pied des Vosges, ces deux attractions font un tabac après seulement quelques semaines d’ouverture. La ferme a dû recruter cinq employés pour accueillir « 200 à 400 personnes par jour, parfois même 500 », détaille l’agriculteur de 33 ans, tout surpris par son succès. Pour 10 euros pour les adultes, et 8 euros pour les enfants, la quête peut durer une heure par labyrinthe.

Cet ancien chercheur dans une entreprise de produits phytosanitaires a repris, il y a un peu plus d’un an, l’exploitation familiale de fraises et de maïs qui s’étale sur 100 hectares. Passionné de parcs d’attractions, il est « revenu pour faire de nouvelles choses, ne pas faire de l’agriculture comme tout le monde ». « Je voulais voir et accueillir du monde » explique-t-il.

La ferme Kessler propose deux labyrinthes sur cinq hectares : l’un consacré aux arts, exposant photos et sculptures d’artistes alsaciens autour de la faune et de la flore locales, et un autre jalonné d’énigmes autour de l’agriculture du coin.

L’idée de ces deux réalisations géantes a germé cet hiver. Le jeune agriculteur a fait appel à une entreprise pour mettre au point un logiciel relié à un tracteur connecté, qui semait en fonction des dessins renseignés.

Vus du ciel, les labyrinthes représentent des formes allant de l’étoile, au smiley, en passant par un cœur. Ces aménagements représentent un « gros investissement » dont le producteur alsacien ne souhaite pas révéler le montant.

Lucas Kessler, souhaite, de manière ludique, sensibiliser les visiteurs au métier d’agriculteur, en expliquant son quotidien, « par exemple comment fonctionne un tracteur ».