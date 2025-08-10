Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

À Soultz, le labyrinthe dans le maïs fait un tabac

Le labyrinthe de Lucas Kessler, à Soultz. | ©Photo by FREDERICK FLORIN / AFP
Le labyrinthe de Lucas Kessler, à Soultz. | ©Photo by FREDERICK FLORIN / AFP
Reportage

Grand blond au franc sourire, cheveux en chignon, Lucas Kessler a réalisé son "rêve de gosse" : il a installé deux labyrinthes géants dans ses champs de maïs à Soultz dans le Haut-Rhin, à 50 kilomètres de Belfort, dans le but de "changer la vision des gens sur la profession".

(AFP)

Au pied des Vosges, ces deux attractions font un tabac après seulement quelques semaines d’ouverture. La ferme a dû recruter cinq employés pour accueillir « 200 à 400 personnes par jour, parfois même 500 », détaille l’agriculteur de 33 ans, tout surpris par son succès. Pour 10 euros pour les adultes, et 8 euros pour les enfants, la quête peut durer une heure par labyrinthe.

Cet ancien chercheur dans une entreprise de produits phytosanitaires a repris, il y a un peu plus d’un an, l’exploitation familiale de fraises et de maïs qui s’étale sur 100 hectares. Passionné de parcs d’attractions, il est « revenu pour faire de nouvelles choses, ne pas faire de l’agriculture comme tout le monde ». « Je voulais voir et accueillir du monde » explique-t-il.

La ferme Kessler propose deux labyrinthes sur cinq hectares : l’un consacré aux arts, exposant photos et sculptures d’artistes alsaciens autour de la faune et de la flore locales, et un autre jalonné d’énigmes autour de l’agriculture du coin.

L’idée de ces deux réalisations géantes a germé cet hiver. Le jeune agriculteur a fait appel à une entreprise pour mettre au point un logiciel relié à un tracteur connecté, qui semait en fonction des dessins renseignés.

Vus du ciel, les labyrinthes représentent des formes allant de l’étoile, au smiley, en passant par un cœur. Ces aménagements représentent un « gros investissement » dont le producteur alsacien ne souhaite pas révéler le montant.

Lucas Kessler, souhaite, de manière ludique, sensibiliser les visiteurs au métier d’agriculteur, en expliquant son quotidien, « par exemple comment fonctionne un tracteur ».

Fausses routes et énigmes

« Les gens sont curieux, viennent demander +pourquoi faire pousser du maïs en Alsace ?+, raconte-t-il. J’explique que c’est pour faire des biscuits, mais aussi des médicaments, c’est pour cela que j’ai mis des panneaux explicatifs ».

L’ancien chercheur veut aussi contrer « l’agribashing » que l’on ressent « ces derniers temps ».

« Il faut que l’on crie haut et fort que l’on fait de belles choses dans l’agriculture française », dit-il, regrettant la contestation face à la Loi Duplomb (réintroduisant sous conditions un pesticide interdit).

« Au sujet des pesticides, on n’a vraiment rien à envier à nos voisins. Pour bien connaître le sujet, c’est sûr qu’il faut les réduire, on a encore beaucoup d’améliorations à faire à ce niveau-là, mais on est beaucoup contrôlé », estime M. Kessler. Pour le bien-être de ses visiteurs, le cultivateur n’a pas pulvérisé ses parcelles qui accueillent les labyrinthes – résultat, certains plants sont malades.

Venus accompagnés de leur chien Rocky, Cindy et Jérémie Hugel, et leur fille Lizie, 9 ans, sont enchantés par leur visite en sortant des rangs d’épis dont la hauteur dépasse 2,50 mètres. « On vient de faire le premier (labyrinthe, NDLR), celui des arts. De la recherche, et des fausses routes, c’est marrant, raconte Jérémie Hugel. C’est super d’en apprendre plus avec des photos des animaux locaux aussi ».

« Ca faisait un moment que j’attendais de venir. On a déjà fait le premier labyrinthe et on a réussi sept questions sur 10! », se félicite Lizie.

Alain Schwebel, 72 ans, venu avec la famille au grand complet, est en pleine réflexion face à la première énigme. « On fait un labyrinthe par an », avoue ce retraité.Les labyrinthes sont éphémères et ont vocation à être fauchés à l’automne. Face au succès de cette première année, Lucas Kessler est ambitieux: « l’année prochaine, j’aimerais bien faire quelque chose de différent et d’encore plus grand ».

Nos derniers articles

Le maillot collector Sociochaux, porté le 9 mars 2024 pour "le match des Socios". | ©Sam Coulon – Sociochaux

Lion de Belfort : les Socios formeront un peloton aux couleurs du FCSM

L’association Sociochaux invite ses membres à participer collectivement aux courses du Lion, le 28 septembre, à Belfort. Objectif : courir ensemble, porter le maillot, et faire rayonner les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard hors des tribunes.
Lionel Gaudron, au volant d'un quadrix. | ©Le Trois - T.Q.

Handi’évasion, une bouffée de liberté pour tous

La Maison pour tous de Bavans porte l’initiative Handi’évasion. Elle organise des sorties en forêt pour des personnes en situation de handicap grâce à des fauteuils tout-terrain électriques.
Le moustique-tigre sous surveillance en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas de chikungunya confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas autochtone de chikungunya a été confirmé à Dijon, le premier en Bourgogne-Franche-Comté. Un second cas est suspecté. Les autorités sanitaires ont déclenché des mesures d’urgence pour éviter la propagation de ce virus transmis par le moustique-tigre.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don