À Montbéliard, un nouveau binôme maître-chien à la police municipale

Une agente de police municipale et un berger belge malinois de 4 ans. Voici le nouveau duo qui sillonnera Montbéliard. « Cette brigade s’inscrit dans la volonté de la Ville de renforcer la sécurité des habitants et la protection des biens », souligne la municipalité dans un communiqué. Quel rôle aura-t-il ? Le binôme pourra intervenir pour des missions de dissuasion. Pour appuyer les missions des policiers en intervention, pour sécuriser des zones si besoin, surveiller l’accès à un bâtiment communal ou un service public…

Derrière la laisse, une policière municipale de Montbéliard expérimentée, devenue maître-chien après plusieurs semaines de formation spécifique. Anatomie, hygiène animale, droit pénal, techniques d’intervention ou encore conduite de l’animal : le programme est étalé sur six semaines. Plusieurs qualités sont requises pour cet exercice : « Patience, rigueur, avoir une excellente condition physique, savoir travailler en équipe… » Une fois la formation terminée, « seul [l’agent] est habilité à conduire, manipuler et éduquer l’animal », précise la Ville.