À Montbéliard, un nouveau binôme maître-chien à la police municipale

Une brigade cynophile se forme à Montbéliard.
Une brigade cynophile se forme à Montbéliard. | ©Photo by Abdesslam MIRDASS / AFP
La police municipale de Montbéliard s’agrandit avec un nouveau membre un peu particulier : un berger belge malinois de quatre ans. Mardi 7 octobre, la Ville a inauguré sa première brigade cynophile, un duo maître-chien destiné à appuyer les équipes déjà présentes sur le terrain.

Une agente de police municipale et un berger belge malinois de 4 ans. Voici le nouveau duo qui sillonnera Montbéliard.  « Cette brigade s’inscrit dans la volonté de la Ville de renforcer la sécurité des habitants et la protection des biens », souligne la municipalité dans un communiqué. Quel rôle aura-t-il ? Le binôme pourra intervenir pour des missions de dissuasion. Pour appuyer les missions des policiers en intervention, pour sécuriser des zones si besoin, surveiller l’accès à un bâtiment communal ou un service public… 

Derrière la laisse, une policière municipale de Montbéliard expérimentée, devenue maître-chien après plusieurs semaines de formation spécifique. Anatomie, hygiène animale, droit pénal, techniques d’intervention ou encore conduite de l’animal : le programme est  étalé sur six semaines. Plusieurs qualités sont requises pour cet exercice : « Patience, rigueur, avoir une excellente condition physique, savoir travailler en équipe… » Une fois la formation terminée,  « seul [l’agent] est habilité à conduire, manipuler et éduquer l’animal », précise la Ville.

Entraînement au 1er RA 

Le malinois, quant à lui, partage le quotidien de son maître. Une convention signée entre la commune et l’agent autorise l’hébergement de l’animal à son domicile, tout en fixant les conditions de soins et d’assurance. Au moment de la retraite du chien, généralement à huit ans, l’animal sera rétrocédé à son maître.

Pour maintenir un haut niveau d’exigence, le binôme s’entraînera chaque semaine avec un technicien cynophile du 1er régiment d’artillerie de Bourogne, en vertu d’un partenariat entre la Ville et l’unité militaire. Des examens réguliers viendront contrôler le maintien en condition opérationnelle du duo.

« En parallèle, tous les agents de police municipale bénéficieront d’une formation de la part d’un Moniteur en Bâton et Techniques Professionnelles d’Intervention (MBTPI) afin d’adapter la bonne posture en cas d’intervention du chien sur la voie publique », précise la Ville. 

