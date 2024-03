À l’hôpital nord Franche-Comté, la volonté forte de sensibiliser sur l’endométriose

Ce 7 mars, à la permanence, elles sont là pour témoigner, mais aussi pour aider les femmes à se renseigner et les conseiller sur ce qui les a aidées. Nombreuses sont les soignantes présentes, ce jour-là. Toutes l’affirment : elles n’ont jamais été formées à cette maladie. Christelle Zeiger est aide-soignante en gynécologie. « Je ne me rappelle pas avoir été formée sur ces questions. J’apprends au fur et à mesure aux côtés de médecins spécialisés. » Même constat du côté de la nutrition. Betul Aydan, diététicienne nutritionniste à l’hôpital, a étudié les régimes anti-inflammatoires, mais « n’a pas du tout été formée sur l’endométriose » dans son cursus. « C’est en communiquant avec les patients que j’ai pu approfondir et mieux comprendre ».

Alors, à l’hôpital Nord-Franche-Comté, malgré le manque de formations initiales, tout le monde tente de se coordonner. La Dr Portey est devenue l’interlocutrice privilégiée. Elle est l’unique praticienne à être spécialisée pour diagnostiquer la maladie. Lorsque son diagnostic est établi, elle renvoie les patientes vers d’autres collègues. Comme par exemple vers Caroline Loyseau, psychologue spécialisée en gynécologie. « Je travaille avec l’hypnose et l’EMDR (thérapie d’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, NDLR) pour réduire la prise d’antalgique », expose-t-elle. Elle travaille également avec les souvenirs de douleur pour tenter de désensibiliser la patiente. Un travail de longue haleine pour apaiser. « On essaye de développer de plus en plus de choses possibles. » Justine Demeuzoy a plusieurs fois été la voir dans le cadre de sa maladie. Les séances lui permettent de lâcher prise, de travailler sur la notion de culpabilité « liée au fait qu’on ne peut pas toujours faire ce qu’on veut ». Elle a ressenti rapidement les effets.