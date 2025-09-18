À Belfort, les lycéens imposent leur voix dans la mobilisation

Dès 7 h 30, une trentaine d’élèves du lycée Courbet, à Belfort, se rassemblent devant l’établissement. Ils installent un blocage pacifique de l’entrée, sans empêcher ceux qui souhaitent aller en cours de passer. Haut-parleur en marche, pancartes brandies, slogans écrits à la hâte : l’ambiance est festive et déterminée. « Nous sommes les citoyennes et citoyens de demain et nous voulons être entendus dès aujourd’hui », lancent les organisateurs. Leurs revendications portent à la fois sur le budget et sur la plateforme Parcoursup, accusée de fonctionner « comme une loterie ».

Une centaine de camarades observent depuis le parvis. Les chants fusent : « On est jeunes, déters et révolutionnaires ! » Dans une ambiance festive, musique à fond et slogans scandés, les lycéens affichent une détermination nouvelle. « Le blocage est une manière de dire que nous refusons de rester silencieux », affirme une élève. À la même heure, d’autres élèves bloquent le lycée Follereau. Rapidement, ils rejoignent leurs camarades de Courbet. Ensemble, ils descendent vers la Maison du peuple, où doit commencer la manifestation intersyndicale.