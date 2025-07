À 21 ans, Romain Vuillemey rêve des Jeux paralympiques

Sans une rencontre hasardeuse il y a six ans, Romain Vuillemey n’aurait probablement pas le curriculum sportif qu’il a aujourd’hui. Pour le jeune homme de 21 ans de Plancher-Bas (Haute-Saône), en situation de handicap moteur, tout s’est joué lors de la visite avec ses parents des portes ouvertes du lycée Denis-Diderot à Bavilliers, en 2019. Un professeur d’EPS vient à sa rencontre pour lui proposer de faire un essai de boxe en fauteuil. Après une heure, Romain est conquis.

S’ensuivent alors plusieurs années d’entraînement. « Mon professeur avait le projet de m’emmener au championnat UNSS [Union nationale du sport scolaire, NDLR] de France de boxe, mais ça a été plusieurs fois annulé à cause du Covid, relate Romain. Puis, le 1er mars 2023, j’ai remporté le championnat inter-régional, avec deux combats, deux victoires. » Avec ses deux victoires supplémentaires remportées en 2022, Romain est certain qu’il va être sélectionné pour concourir au championnat de France de boxe UNSS à Blois (Loir-et-Cher). C’était sans compter la réticence de l’UNSS nationale. « Au début, elle ne voulait pas trop d’handis dans leur championnat. Mon coach et le directeur régional de l’UNSS en ont été sidérés. »

Romain et son ami Amine finissent par y aller « pour faire quelques combats », mais l’UNSS leur annonce qu’elle ne leur décernera pas de titre. « En deux jours, on a respectivement fait huit et sept combats. Et l’UNSS était en fait admirative, ils nous ont fait des excuses et nous ont donné le titre de champion de France de boxe UNSS. »