18 ans de réclusion pour tentative de meurtre contre un policier à Montbéliard

La victime a souffert de multiples fractures, aux poignets, aux côtes et de « plaies spectaculaires au visage », a indiqué son avocat Pierre-Henri Surdey. L’homme a depuis repris son métier de policier.

A la barre, Enzo Betelli, connu des services de police avec plusieurs mentions à son casier judiciaire, s’est défendu de toute intention de tuer. « Oui, j’ai fui, mais non je n’ai pas voulu donner la mort », a-t-il affirmé. Mercredi matin, avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a présenté ses excuses à la victime.

L’accusé « savait que le policier était sous sa voiture, il n’y a aucun doute », avait de son côté estimé l’avocat général. « Vous (…) avez forcément senti le choc, entendu les hurlements, puisque tout le monde les a entendus », lui a-t-il lancé. Sur des écoutes téléphoniques, il dit à sa mère « je le savais, mais c’était lui ou moi », a encore pointé le magistrat.

L’avocat de la victime, Pierre-Henri Surdey, a souligné le « geste héroïque » de l’autre policier présent, qui a réussi à « faire feu, blesser le conducteur de manière superficielle » et faire stopper le véhicule.

Pour la défense, Jules Briquet a mis en avant le « parcours de vie chaotique » de l’accusé, baladé de foyer en foyer de 6 à 16 ans, parce que sa sœur frappait sa mère, puis livré à lui-même et soumis un temps à la prostitution. Dans cette affaire, « il n’y a pas de mort et pas de pronostic vital », même si l’accusé a reconnu avoir fait « la plus grosse connerie » de sa vie, a-t-il plaidé.