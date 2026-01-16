10e anniversaire pour la collecte de sang au FC Sochaux

L’établissement français du sang encourage le don de plasma
Le pays de Montbéliard compte 16 000 habitants en âge de donner leur sang (18-70 ans). | © Le Trois – >T.Q.
En bref

Depuis 2016, une collecte de sang est organisée chaque année au FCSM. La prochaine aura lieu le mercredi 21 janvier.

Ce sera un 10e anniversaire pour la collecte de sang organisée au stade Bonal du FC Sochaux-Montbéliard : le mercredi 21 janvier 2026, de 15 h 30 à 19 h 30, le Football-Club Sochaux-Montbéliard, le Crédit Agricole de Franche-Comté, l’EFS (Etablissement français du sang) et l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Montbéliard s’associent pour organiser une collecte de sang au stade Bonal, salon Jean-Pierre-Peugeot.
Habitué des réceptions de match, le salon Jean-Pierre-Peugeot sera aménagé aux couleurs du don de sang, et 75 donneurs sont attendus pour l’occasion. La prise de rendez-vous est possible même au dernier moment sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « Où donner ».

Avec 16 000 habitants en âge de donner leur sang (18-70 ans) et une agglomération à forte densité, Montbéliard fait partie des principaux bassins de la région. Et parce que les besoins en médicaments dérivés du sang sont en très forte augmentation depuis quelques années, les patients comptent sur la mobilisation d’un maximum de donneurs et donneuses !

Voici les autres collectes programmées dans le pays de Montbéliard

  • Vendredi 23 janvier à Fesches-le-Châtel de 15 h à 19 h
  • Vendredi 23 janvier à Beaucourt de 16 h à 19 h 30
  • Vendredi 30 janvier à Colombier-Fontaine de 15 h 30 à 19 h 30
  • Mardi 3 février de 11 h à 15 h : une collecte dédiée aux étudiants du Campus des Portes du Jura sera organisée à l’IFMS
  • Maison du Don de Belfort : ouverte toute l’année du mardi au samedi

