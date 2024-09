Soirée du Crédit agricole autour de l’Intelligence artificielle le 27 septembre

C’est un rendez-vous coché dans beaucoup d’agenda ; la soirée de rentrée du Crédit agricole Franche-Comté. Chaque année, la banque mutualiste organise un Grand rendez-vous. Cette année, il est dédié à l’intelligence artificielle. « L’idée de ces temps de partage, avec nos clients, c’est d’évoquer des sujets d’actualité, qui concerne tout le monde », explique Didier Henriet, directeur territoire et développement Nord Franche-Comté et Haute Saône. Cette soirée vise aussi à se projeter « dans le futur » et à donner une « plus-value » aux participants.

« Dans un monde où l’intelligence artificielle transforme notre quotidien, l’adaptation des territoires est nécessaire », justifie le Crédit agricole pour expliquer ce choix. « De la prise de conscience à la mise en œuvre d’actions concrètes et engagées, les acteurs locaux, dont le Crédit Agricole Franche-Comté, s’associent pour relever les défis de demain », appuie la banque. Cette une vision « concrète » de l’Intelligence artificielle que se propose de relayer cette soirée.

Avant la conférence, lu public pourra s’essayer à des applications de l’intelligence artificielle grâce à des ateliers de démonstration. Une conférence, animée par Stéphane Mallard, conférencier prospectiviste, autour du livre Disruption, spécialiste des nouvelles technologies sera ensuite proposée. Une table-ronde est ensuite mise en place, pour discuter des usages, en banque par exemple, de l’Intelligence artificielle, tout en évoquant les impacts de son utilisation. Elle réunira Stéphane Mallard, le chercheur Ioan Roxin de l’université de Franche-Comté, le consultant Nicolas Rietsch, spécialiste en transformation digitale, ainsi que Florian Drapier, responsable de l’innovation et des technologies au Crédit agricole. La soirée se termine autour d’un cocktail dînatoire.

L’évènement est organisé par le Crédit agricole Franche-Comté, avec les caisses locales du pays de Montbéliard, de Delle, d’Héricourt, de Belfort-Fontaine-Giromagny, Pont-de-Roide, Lure, Val-des-Ils, Baume-Rougemont.