Les entreprises, un soutien précieux pour l’ESTA

L’ESTA a été créée il y a plus de 35 ans par et pour les entreprises industrielles et de services à l’industrie. En 2021, grâce à leur soutien, notamment via le versement de leur taxe d’apprentissage, l’école a pu continuer d’investir dans des pédagogies innovantes, de permettre à ses étudiants d’avoir des salles de cours tout à fait novatrices et donc de bénéficier d’un enseignement de grande qualité.