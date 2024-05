Les acteurs du transport et de la logistique ont rendez-vous à Mulhouse le 11 juin à Euro Supply Chain

Si un ralentissement économique est perceptible depuis la fin 2023 sur le territoire franc-comtois, plusieurs filières maintiennent leur dynamisme ou même amorcent une percée. C’est notamment le cas de la logistique de pièces détachées avec l’usine Stellantis de Vesoul, qui a augmenté sa capacité de production de moteurs de rechange pour répondre à la demande. La filière bois est portée par les ventes de pellets et dynamise le transport routier. Quant à Colruyt, l’industriel a installé sa giga-plateforme d’une superficie de plus de 28 000 m2 à Dole courant 2023.

Les initiatives institutionnelles ne sont pas en reste. La DREAL a lancé une réflexion pour établir sa nouvelle stratégie régionale de la logistique. Dans ce cadre, les acteurs autour de la table travaillent par exemple à la création d’un comité thématique « multimodalité » pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Du côté de Besançon, une charte de la logistique urbaine sur le dernier kilomètre devrait être prochainement signée.

A cela s’ajoute un grand nombre de professionnels compétents présents sur le territoire. Il existe une vraie structuration des formations avec, par exemple, l’IUT de Vesoul qui forme des transporteurs logisticiens exploitants, la création de Centres Aftral, etc.

Pour trouver des solutions leur permettant de relever les défis qui sont devant eux, bon nombre de ces acteurs se sont déjà donnés rendez-vous à Mulhouse sur le Salon Euro Supply Chain le 11 juin prochain. La troisième édition de cet événement 100% business attend 1000 industriels et professionnels qui découvriront les dernières innovations de rupture et offres de solutions proposées par près de 100 exposants. Ils partageront leurs retours d’expérience et assisteront aux trois conférences plénières sur les grands défis du secteur en 2024 : « Hydrogène : état des lieux et apports pour la logistique et le transport », « Accompagner l’humain au cœur des métiers logistiques : les clés pour les fidéliser, soulager et faire évoluer », et « Emballage : des innovations pour une performance durable ». 15 ateliers ainsi que des démonstrations sont également prévus ainsi que l’organisation de rendez-vous B2B pour faciliter le partage d’expériences et les nouvelles coopérations.

« Euro Supply Chain est un salon de proximité pour les acteurs franc-comtois. Ils pourront y détecter des solutions innovantes pour améliorer leurs processus, partager leurs problématiques avec leurs pairs et partenaires, et multiplier les contacts pour faciliter leur business », commente Marie Breton, déléguée générale, TLF Est.