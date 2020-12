Les 3 coups de cœur du 3 aux caves Maurin pour les fêtes

C’est le vin de l’émotion, ce Cairanne d’Alain Jaume. Il ne laisse pas indifférent. C’est un vin puissant, d’une belle complexité en bouche, dévoilant des notes épicées et poivrées. La fin de bouche révèle un fort bouquet et des tanins de bois. On a une amertume persistante, comme une bonne bière. On a une très bonne longueur de bouche. En même temps, le vin n’est pas non plus rustique. On a beaucoup de fruits en bouche. Ça sent le soleil. On l’imaginait avec du gibier. En termes de rapport qualité-prix, sûrement le meilleur compromis pour une appellation de côtes-du-rhône. Cairanne est située au nord d’Orange ; la commune est voisine de Gigondas, Rasteau et, à peine plus loin, Beaumes-de-Venise.

> Prix : 11,25 €