Le mandataire AutoJM affiche ses ambitions

Près d’un demi-siècle après avoir investi ses locaux d’Audincourt, c’est une page qui s’est tournée en ce début d’année 2023. Au total, 12 mois de travaux d’aménagement auront été nécessaires pour que les nouveaux bâtiments d’AutoJM sortent de terre sur la zone économique des Tourelles de Morvillars.

“Nous étions clairement à l’étroit à Audincourt et notre surface d’exposition n’était pas assez importante”, confie son directeur général Raynald Thevenet. En regroupant sur un seul site les activités d’Okazium à Grand-Charmont (garage et véhicules d’occasion) et celles d’AutoJM à Audincourt (véhicules neufs et d’occasion), le complexe d’envergure marque un tournant pour l’activité du mandataire automobile qui compte une cinquantaine de salariés.

Deux bâtiments ont donc été aménagés afin d’optimiser d’une part les activités de vente et de livraison, ainsi que le reconditionnement d’autre part grâce à un atelier de préparation. Un vaste parking couvert est également dédié aux véhicules prêts à être livrés et 5 parkings accueillent les voitures contrôlées et celles en attente de contrôle. Avec en prime sa cabine photo 360°, le complexe ambitionne de traiter plus de 1 000 véhicules par mois et d’en stocker plus de 1 500 simultanément sur son parc.

Basé à deux pas de la gare TGV Belfort-Montbéliard afin de permettre aux clients les plus éloignés de venir chercher leurs véhicules sans encombre, le site jouxte par ailleurs la route nationale 1019 qui constitue un axe routier fréquemment emprunté par les automobilistes. Cet emplacement stratégique – proximité avec la Suisse et passage quotidien des travailleurs frontaliers – offre en ce sens davantage de visibilité à AutoJM.