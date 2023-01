Le crédit Agricole Franche-Comté s’allie à Amundi pour investir dans la transition énergétique

« Le fonds CAREst TE, lancé par le Crédit Agricole Franche-Comté, ainsi que 4 autres Caisses Régionales et Amundi Transition Energétique, offre une solution d’investissement innovante, qui permet la production locale d’une énergie décarbonée, consommée localement et financée par des acteurs locaux, relève Franck Bertrand, directeur général du Crédit Agricole Franche-Comté. Il vise à créer un cercle vertueux d’économie circulaire en combinant le meilleur de la connaissance de proximité des territoires par les Caisses Régionales de Crédit Agricole avec le savoir-faire du premier gérant d’actif européen ». De son côté, Matthieu Poisson, directeur général d’ATE (Amundi transition énergétique) souligne : « La transition énergétique est plus que jamais un impératif qui s’impose à tous. Elle a pris maintenant une autre dimension avec la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire les émissions de CO2. La création du fonds CAREst TE, solution d’investissement innovante, répond à cette nécessité. Il permettra de financer les projets liés aux énergies renouvelables (EnR) au cœur des territoires. »