Doubs : l’accueil familial, la solidarité au cœur du quotidien

Chez Marie, à 62 ans, la solidarité a des rideaux fleuris et l’odeur d’un café du matin. Accueillante familiale depuis vingt ans, elle n’a pas choisi ce métier : c’est lui qui l’a choisie. Après avoir veillé sur sa grand-mère puis sa maman, un jour, une amie lui demande ce service : garder une personne âgée quelques jours. Totale satisfaction pour tous. Ce coup de main est décisif. Son entourage l’interpelle : pourquoi tu n’en fais pas ton métier ?