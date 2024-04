Kisel, le bon choix pour votre alternance

Kisel Formation a été fondé en 1962 à Belfort. C’était alors une école de secrétariat. Aujourd’hui, Kisel Formation est un organisme de formation (OF) et organisme de formation par apprentissage (OFA) qui accueille chaque année 100 à 150 adultes en formation. Kisel Formation entretient des valeurs axées sur l’engagement et la satisfaction de ses apprenants, tout en veillant à former des professionnels compétents et qualifiés prêts à relever les défis du monde du travail et à répondre aux attentes des entreprises.

Nous préparons nos apprenants à occuper des postes clés dans les fonctions support de l’entreprise, en développant leurs compétences techniques et leur expertise professionnelle.