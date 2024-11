Industrie 5.0 : les industriels francs-comtois sont attendus à Mulhouse !

« Des acteurs comme Flexio, EIMI, HLP Services, Recoba ou encore SINAPS, ainsi que l’UFR SGTI, l’université Franche-Comté – SEFOC’AL, l’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires, l’Université de Technologies de Belfort-Montbéliard et l’IUT Nord Franche-Comté ont confirmé leur présence parmi les plus de 200 exposants du salon BE 5.0 Industries du Futur qui se tient à Mulhouse les 26 et 27 novembre prochains. Cette 8e édition va leur permettre d’aller à la rencontre de 4500 visiteurs français, transfrontaliers et internationaux en recherche de solutions et d’éclairages sur les évolutions technologiques en cours, les opportunités qu’elles créent et les leviers qu’elles offrent pour relever les défis économiques, écologiques et de compétence actuels.

De forte tradition industrielle, la Franche-Comté doit encore une grande part de sa dynamique économique à l’industrie. Elle est notamment portée par plusieurs grands acteurs de l’automobile (Stellantis à Sochaux, Faurecia Siedoubs dans le pays de Montbéliard), de l’hydrogène, de la construction ferroviaire (Alstom Transport à Belfort), du nucléaire et de la construction de turbines à vapeur (Arabelle Solutions à Belfort) ou encore de l’électromécanique, du luxe et de la métallurgie. Cependant, plusieurs de ces “locomotives” sont impactés par le contexte politique et fiscal incertain, le ralentissement de la croissance (ex. ventes de véhicules électriques, marché des turbines à gaz) et voient augmenter le risque de défaillance. Le dernier rapport de l’INSEE paru fin octobre 2024 note la plus forte baisse mensuelle de l’état d’esprit des industriels depuis novembre 2008.