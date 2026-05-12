Belfort : Sergent Major veut redorer son blason

Sergent Major habille les petits de 0 à 11 ans, propose des tailles intermédiaires : 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et le rayon garçon est aussi attrayant que le rayon fille. Même nombre d’articles. Pas de jaloux. C’est un univers stylé et créatif. Les collections se déclinent en belles histoires. Aujourd’hui, elle en compte neuf : “En route pour l’aventure”, “Exploration lointaine”, “Balade poétique”, “Croisière en mer”… Les stylistes de Montreuil imaginent des silhouettes qui se répondent, des matières qui dialoguent, des accessoires qui complètent. Des indispensables 3‑en‑1, des tenues coordonnées pour les fratries – tendance matchy‑matchy –, tous assortis, des collections éclatantes et accessibles pour cérémonie, des petits kdo offerts, et on peut même vite craquer pour un petit accessoire malin et toujours assorti.