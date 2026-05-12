Belfort : Sergent Major veut redorer son blason

Nouvelle équipe
C’est Marie, ex‑responsable du point de vente Sergent Major Montbéliard fermé depuis octobre 2025, qui s’installe aux commandes le 2 décembre, sans spécialement se retrousser les manches tant son sens du service est inné et son professionnalisme ancré. Elle connaît la marque, les clientes, les coulisses. Elle fait équipe avec Cyrielle, qu’elle connaît déjà pour l’avoir formée à Montbéliard. Ensemble, elles forment un duo qui fonctionne sans mode d’emploi : complémentaire, instinctif, efficace. Le genre de binôme qui remet un commerce debout juste en étant là, en faisant les choses bien, en remettant du soin dans chaque geste.
Bonjour madame
Leur mission ? Réparer l’image d’une boutique qui avait perdu la confiance de la clientèle. Et ça commence par des choses aussi simples que : dire bonjour, remplir les rayons, respecter les horaires, conseiller vraiment. Et voilà : l’ambiance a changé, la clientèle revient, le bouche‑à‑oreille repart. Les chiffres aussi. La direction régionale complimente.
Matchy-matchy
Sergent Major habille les petits de 0 à 11 ans, propose des tailles intermédiaires : 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et le rayon garçon est aussi attrayant que le rayon fille. Même nombre d’articles. Pas de jaloux. C’est un univers stylé et créatif. Les collections se déclinent en belles histoires. Aujourd’hui, elle en compte neuf : “En route pour l’aventure”, “Exploration lointaine”, “Balade poétique”, “Croisière en mer”… Les stylistes de Montreuil imaginent des silhouettes qui se répondent, des matières qui dialoguent, des accessoires qui complètent. Des indispensables 3‑en‑1, des tenues coordonnées pour les fratries – tendance matchy‑matchy –, tous assortis, des collections éclatantes et accessibles pour cérémonie, des petits kdo offerts, et on peut même vite craquer pour un petit accessoire malin et toujours assorti.
Les bonnes habitudes reviennent
Internet ne fait pas tout. Il y a ces clientes et ces clients qui reviennent prendre leur temps en magasin pour toucher, évaluer, essayer, comprendre. Oui, ici, on prend le temps d’expliquer, de conseiller, d’ajuster. On accueille pour faire vivre une expérience, loin du clic-frustration-remboursement en ligne. La boutique de Belfort tient une bonne recette et retrouve son peps.
Sergent Major, 1 Bd Carnot, 90000 Belfort