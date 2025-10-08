Belfort : À L’Épicerie, une ouverture gourmande à l’Atria

Avec cette cloche monumentale et son cadre flambant neuf, À l’Épicerie se transforme presque en salon cosy privé. Réservez et partager une expérience singulière grâce à ses plateaux thématiques :

Le Rabelais : un voyage à travers 7 familles de fromages, du plus doux au plus corsé.

L’Audacieux : des saveurs piquantes et inoubliables.

L’Amalthée : la crème des chèvres et brebis, selon les saisons.

Le Mystique : fromages de garde, de fermes, de chalets et d’abbayes.

Accessible à tous, le restaurant À l’Épicerie du Novotel Atria s’annonce déjà comme le nouveau QG des épicuriens belfortains. Suivez leurs publications pour réserver votre place lors de leurs soirées thématiques, organisées environ une fois par mois. Nous avons testé la soirée Pinard & Frometon à 35 € : 3 assiettes, 3 verres… et on a adoré !