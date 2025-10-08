Publicité

Belfort : À L’Épicerie, une ouverture gourmande à l’Atria

Le Novotel **** Atria a ouvert le restaurant bistronomique À l’Épicerie, fin septembre.
Le Novotel **** Atria a ouvert le restaurant bistronomique À l’Épicerie, fin septembre. | ©DR
Le Novotel **** Atria vient de lever le rideau sur son tout nouveau restaurant bistronomique À l’Épicerie, et avec lui une exclusivité mondiale qui affole déjà les papilles : la plus grande cloche à fromage du monde.

Imaginée par le groupe Atypio Hôtel Expérience, passionné de gastronomie française et de « bien manger », et conçue par le maître fromager-affineur strasbourgeois René Tourrette, cette cloche XXL de l’hôtel Atria de Belfort a rejoint le Guinness des records. Véritable écrin high-tech, elle offre aux fromages des conditions idéales de température et d’hygrométrie. Sa capacité ? Jusqu’à 80 fromages, dont déjà une cinquantaine trônent fièrement pour les convives. Coup de bol, le concept est réservé aux hôtels 4 étoiles. : Belfort est servi !

Un parcours de dégustation fléché

Pas question ici de piocher au hasard. La dégustation se vit comme une montée en puissance : on attaque par des chèvres doux ou costauds, on rince les papilles avec un Brillat-Savarin frais, puis place aux pâtes pressées non cuites et aux stars locales comme le Comté. Viennent ensuite les pâtes molles à croûte fleurie (Camembert, Neufchâtel), suivies des croûtes lavées plus corsées comme le Munster, pour finir en apothéose avec les bleus, puissants et affirmés.

Vin, bière, thé… les nouveaux accords

Fini le cliché du vin rouge incontournable. Ici, la modernité s’invite à table : bière blanche, ambrée ou thé s’accordent aux fromages avec une précision étonnante. Une ouverture audacieuse qui colle aux nouvelles tendances gastronomiques.

Petit mémo

Quand le fromage est enrobé dans des feuilles de chataignier par exemple pour l’affiner, on laisse les feuilles dans l’assiette. Oui, la croûte se mange – sauf celle du Comté, trop lourdes, les meules sont roulées au sol. Et rappelons-le sans filtre : le Babybel et la Vache qui rit ne sont pas des fromages. 

Des saveurs à partager, cheese !

Avec cette cloche monumentale et son cadre flambant neuf, À l’Épicerie se transforme presque en salon cosy privé. Réservez et partager une expérience singulière grâce à ses plateaux thématiques :

  • Le Rabelais : un voyage à travers 7 familles de fromages, du plus doux au plus corsé.
  • L’Audacieux : des saveurs piquantes et inoubliables.
  • L’Amalthée : la crème des chèvres et brebis, selon les saisons.
  • Le Mystique : fromages de garde, de fermes, de chalets et d’abbayes.
 

Accessible à tous, le restaurant À l’Épicerie du Novotel Atria s’annonce déjà comme le nouveau QG des épicuriens belfortains. Suivez leurs publications pour réserver votre place lors de leurs soirées thématiques, organisées environ une fois par mois. Nous avons testé la soirée Pinard & Frometon à 35 € : 3 assiettes, 3 verres… et on a adoré !

  • Prochain rdv :  le 16 octobre sur le thème du Mont d’Or. Formule à 35 euros, boisson incluse.

[ En images ]

Photos prises par ©DR

