À Belfort, les PME aussi ont leur Maison de Noël pour les fêtes

TPE, PME, avez-vous les moyens d’organiser une fête de Noël pour vos collaborateurs ? Ne vous posez plus la question. La CPME a la réponse. Votre syndicat organise un événement d’exception le mardi 09 décembre 2025, avec la Maison de Noël des PME.

« Sur le moment particulier et important que représente Noël pour les salariés et leur famille, une TPE/PME de quelques salariés n’est pas dans la possibilité d’organiser un événement festif avec spectacle de Noël, animations pour les enfants, rencontre avec le Père Noël », replace le syndicat. Alors, il a décidé de supprimer cette iniquité de traitement entre grandes entreprises et petites boites, pour permettre à tous d’offrir un moment de convivialité.

Dirigeants, collaborateurs et partenaires de vos entreprises se donnent rendez-vous à l’AtraXion pour une soirée inoubliable, en profitant de la maison de Noël installée par TNT Events (vidéo ci-dessous), traditionnellement occupée par les comités d’entreprises des plus grandes structures.

Le concept permet à un dirigeant de réserver un accès à ses collaborateurs et leur famille, quel que soit le nombre, à la Maison de Noël, espace festif dans un cadre féérique.