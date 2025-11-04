À Belfort, les PME aussi ont leur Maison de Noël pour les fêtes

TPE, PME, avez-vous les moyens d’organiser une fête de Noël pour vos collaborateurs ? Ne vous posez plus la question. La CPME a la réponse. Votre syndicat organise un événement d’exception le mardi 09 décembre 2025, avec la Maison de Noël des PME.
« Sur le moment particulier et important que représente Noël pour les salariés et leur famille, une TPE/PME de quelques salariés n’est pas dans la possibilité d’organiser un événement festif avec spectacle de Noël, animations pour les enfants, rencontre avec le Père Noël », replace le syndicat. Alors, il a décidé de supprimer cette iniquité de traitement entre grandes entreprises et petites boites, pour permettre à tous d’offrir un moment de convivialité.
Dirigeants, collaborateurs et partenaires de vos entreprises se donnent rendez-vous à l’AtraXion pour une soirée inoubliable, en profitant de la maison de Noël installée par TNT Events (vidéo ci-dessous), traditionnellement occupée par les comités d’entreprises des plus grandes structures.
Le concept permet à un dirigeant de réserver un accès à ses collaborateurs et leur famille, quel que soit le nombre, à la Maison de Noël, espace festif dans un cadre féérique.
Que trouve-t-on ?
Au menu de la soirée, des animations, un buffet, la présence du père Noël, des spectacles… Autant de moment pour faire rêver petits et grands.
Au menu :
- animations pour les enfants
- animations pour les adultes
- spectacles
- dîner de gala pour les adultes
- buffet dînatoire pour les enfants
- after dansant
- rencontre avec le Père Noël
La soirée se veut être un lieu d’échanges et de rencontres entre les dirigeants. « On mêle ainsi une dimension sociale et managériale innovante et un espace de rencontres patronales », assure Louis Deroin, le président de la CPME Nord Franche-Comté.
Dépêchez-vous, les places sont prisées et partent très vite.