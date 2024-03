600 ans de l’université de Franche-Comté : 600 étudiants et personnels fêtent le nombre PI

Pi est un nombre qui a fasciné bien des savants à travers les âges. Très important en science, il est représenté par la lettre grecque π que l’on représente toujours en minuscule quand il s’agit de désigner le nombre Pi. Des peuples tels que les Babyloniens, les Grecs de l’Antiquité et les Chinois ont tenté de calculer des versions de plus en plus précises de cette valeur. En 250 avant J.-C., le mathématicien grec Archimède a été le premier à démontrer la formule du périmètre du cercle et à définir pi. Le nombre π est le rapport du périmètre de n’importe quel cercle sur son diamètre. L’usage de la lettre π, première lettre du mot périmètre en grec, est apparu au XVIIe siècle.

Étudié depuis très longtemps, il garde encore quelques mystères. Deux mathématiciens américains atteignent les 1 120 décimales en 1949. En 2021, l’outil informatique a boosté le calcul de ces décimales, avec 62 800 milliards de décimales connues.

Le 14 mars est la journée de π, cette célébration trouve son origine aux États-Unis, où la date s’écrit sous la forme abrégée « 3/14 », qui rappelle les premiers chiffres de π : « 3,14 ».