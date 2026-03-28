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Valdoie : le retour de Michel Zumkeller à la mairie

Michel Zumkeller, à l'issue de l'installation du nouveau conseil municipal de Valdoie, ce vendredi 27 mars 2026.
Michel Zumkeller, à l'issue de l'installation du nouveau conseil municipal de Valdoie, ce vendredi 27 mars 2026. | © Le Trois P.-Y.R.

Michel Zumkeller a officiellement succédé à Marie-France Cefis en tant que maire de Valdoie. Sa première élection en tant que maire remonte à 2008.

« C’est la quatrième fois, mais c’est toujours une émotion », a commenté Michel Zumkeller en recevant, ce vendredi 27 mars 2026, l’écharpe de maire de Valdoie. Il a été officiellement élu maire de Valdoie par le nouveau conseil municipal, avec 21 voix en sa faveur, contre 3 à Lionel Malala (tête de liste « Valdoie un nouveau souffle solidaire », créditée de 25,93 % des suffrages au second tour) et 5 votes blancs (ce chiffre correspondant au nombre d’élus de la liste de Marie-France Cefis, maire sortante, arrivée seconde dimanche avec 34,10 % des suffrages).

Michel Zumkeller s’est réjoui de « la mission qui va être passionnante » pour les nouveaux élus de Valdoie. Il a émis le « souhait de travailler tous ensemble », tendant ainsi la main aux élus des deux listes concurrentes, toute en estimant qu’on « doit s’enrichir des autres ». Il a invité les représentants des listes concurrentes à le rencontrer dans la semaine à venir pour envisager ensemble les modalités de ce « travailler ensemble ».

Michel Zumkeller a surtout souligné la forte abstention lors de ces élections municipales. « Il y a 40 % de Valdoyens qui n’ont pas voté, qui pensent qu’on ne sert à rien. On va leur montrer qu’on sert à quelque chose. Si on y arrive, ça sera déjà quelque chose », espère-t-il.

Le conseil municipal a également élu les adjoints. Une seule liste était en présence et a été élue avec 21 voix et 8 blancs : Nicolas Jardot, 1er adjoint ; Stéphanie Feron Hansart, 2e adjointe ; Giovanni Palmitessa, 3e adjoint ; Carole Baumann, 4e adjointe.

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