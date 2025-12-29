Pierre Moscovici, ancien député du Doubs, en route pour le Luxembourg

Inlassable avocat de l’assainissement des finances publiques françaises, Pierre Moscovici s’apprête à ranger sa robe d’hermine de Premier président de la Cour des comptes, où il a officié plus de cinq ans, pour rejoindre à Luxembourg la Cour des comptes de l’Union européenne (UE). L’ex-ministre socialiste et ex-commissaire européen chargé des Affaires économiques et monétaires contrôlera dès le 1er janvier 2026 les recettes et dépenses des 27 pays de l’UE, après n’avoir eu de cesse d’alerter sur la dégradation des comptes de la France depuis la pandémie de covid.

Arrivé en juin 2020, il lâche les rênes dans un contexte politique très instable, qui rend les discussions sur le budget électriques. Au-delà des finances, les quelque 200 rapports produits annuellement par la Cour des comptes épinglent régulièrement la sphère publique. Des recours « inappropriés » du gouvernement aux cabinets de conseil à la situation financière critique de France Télévisions, Pierre Moscovici en a décrété la publication exhaustive dans un élan de transparence.

Il expliquait en décembre, devant l’Assemblée nationale, avoir voulu faire jouer à l’institution plus que bicentenaire de la rue Cambon à Paris un « rôle de tiers de confiance, de vigie pour les finances publiques ». Parmi ses objectifs a également figuré la modernisation de la juridiction, pour lui insuffler plus de diversité et la rapprocher des citoyens, en les consultant sur les thématiques à approfondir.