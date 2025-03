Nucléaire : annoncés pour 2035 lors d’un déplacement à Belfort, les EPR2 ne seront mis en service qu’en 2038

L’Elysée avait relevé vendredi que l’Union européenne avait validé le financement de la centrale tchèque de Dukovany essentiellement par un prêt de l’Etat à taux zéro, semblant y voir une source d’inspiration. Ce modèle de financement serait assorti d’un contrat sur la production nucléaire à un prix garanti par l’Etat de 100 euros maximum du mégawattheure (MWh) en euros de 2024, a précisé le communiqué. L’Elysée espère désormais « finaliser dans les prochaines semaines les discussions entre l’État et EDF » et « initier rapidement les échanges avec la Commission européenne, dans la perspective d’une décision finale d’investissement d’EDF en 2026 », dernière étape cruciale avant le lancement du chantier de construction. Le coût du programme aux conditions de 2020, initialement estimé à 51,7 milliards d’euros en 2022, est désormais évalué à 67,4 milliards et à 79,9 milliards d’euros aux conditions de 2023, a indiqué en janvier la Cour des comptes, sur la base d’un chiffrage d’EDF de fin 2023.

En février, le ministre chargé de l’Energie Marc Ferracci avait donné une enveloppe fixant les ordres de grandeur, en évoquant un coût « en-dessous de 100 milliards d’euros », tenant compte notamment de l’inflation. EDF avait indiqué le 20 février que l’évaluation complète des coûts et du calendrier de la construction des six futurs réacteurs EPR2 d’EDF prendrait encore « plusieurs mois ».