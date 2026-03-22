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Municipales : retrouvez tous les résultats du second tour

Le dépouillement à la salle des fêtes de Belfort, lors du premier tour des municipales 2026.
Le dépouillement à la salle des fêtes de Belfort, lors du premier tour des municipales 2026. | ©Le Trois – P.-Y.R.

Le second tour des élections municipales se tient ce dimanche 22 mars. Neuf communes du nord Franche-Comté, sur les quelque 200 du bassin de vie, sont concernées par ce retour aux urnes. Retrouvez tous les résultats grâce à notre moteur de recherches.

35 commune(s) chargee(s).

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Bulletin de vote glissé dans l'urne du bureau de vote de la salle des fêtes, à Belfort, le 15 mars 2026, lors du 1er tour des élections municipales 2026.

[EN DIRECT] Suivez le 2nd tour des élections municipales dans le nord Franche-Comté

Le second tour des élections municipales est organisé ce dimanche 22 mars. Neuf communes du nord Franche-Comté sont concernées. Suivez notre direct.
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