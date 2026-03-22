Municipales : retrouvez tous les résultats du second tour

Trésorerie, charges, risque de hausse de leurs tarifs : les répercussions de la hausse du prix de l’essence n’a pas tardé se faire sentir, selon la CPME nord Franche-Comté, qui a mené une étude auprès de ses adhérents. 71 % déclarent en subir déjà les conséquences. Sans compter les craintes pour l’avenir.