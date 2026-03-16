Municipales : à Belfort, Bastien Faudot écarte toute fusion avec LFI

Bastien Faudot, candidat aux élections municipales.
Bastien Faudot, en tête de la liste "Tous Belfortains", confirme qu'il ne fusionnera pas sa liste avec celle de Florian Chauche. | archives © Le Trois

Arrivé quatrième au soir du premier tour des municipales à Belfort, avec un peu moins de 11 %, Bastien Faudot maintient sa position initiale : pas de fusion avec LFI en perspective du second tour.

Bastien Faudot, « candidat de la liste d’union de la gauche républicaine, démocrate et écologiste », ne cache pas sa déception ce lundi matin. Avec 10,84 % des suffrages, il arrive en quatrième position derrière Damien Meslot (47,34 %), Florian Chauche (22,56 %) et Christophe Soustelle (11,56 %).

« On est très en dessous de nos espérances », admet-il. Au-delà de cette déception, il dénonce « deux dérives » de la politique nationale qui ont eu selon lui des répercussions localement. La première est « la fusion à venir de la droite LR et du RN ». Selon lui, les discours nationaux ont favorisé le transfert de voix du RN vers LR : « Cela explique pourquoi Damien Meslot a récupéré aussi facilement des voix du RN », Christophe Soustelle obtenant moins de suffrages qu’attendu à Belfort.

La même liste qu'au premier tour

Seconde dérive, selon Bastien Faudot : « Une gauche qui s’identitarise et se confessionnalise », et qui, pour autant, ne parvient pas à séduire les quartiers ouvriers (Damien Meslot arrive en tête dans 24 bureaux de vote sur 28 à Belfort). « C’est une catastrophe pour notre société », estime-t-il, tout en affirmant que dans ce registre LFI et le RN se nourrissent mutuellement.

Partant de ce constat, Bastien Faudot écarte tout idée de fusion avec LFI. « D’ailleurs, Florian Chauche ne m’a pas appelé, relève-t-il. Et ce n’est pas ma seule décision. Nous sommes six organisations sur cette liste, nous en avons discuté et nous sommes d’accord. Nous ne pouvons pas cautionner la brutalisation et la segmentation de la société. On ne va pas taire nos divergences. »

Bastien Faudot annonce donc qu’il va déposer sa liste ce lundi après-midi ou mardi matin, identique à celle du premier tour.

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