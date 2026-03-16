Municipales : à Belfort, Bastien Faudot écarte toute fusion avec LFI

Seconde dérive, selon Bastien Faudot : « Une gauche qui s’identitarise et se confessionnalise », et qui, pour autant, ne parvient pas à séduire les quartiers ouvriers (Damien Meslot arrive en tête dans 24 bureaux de vote sur 28 à Belfort). « C’est une catastrophe pour notre société », estime-t-il, tout en affirmant que dans ce registre LFI et le RN se nourrissent mutuellement.

Partant de ce constat, Bastien Faudot écarte tout idée de fusion avec LFI. « D’ailleurs, Florian Chauche ne m’a pas appelé, relève-t-il. Et ce n’est pas ma seule décision. Nous sommes six organisations sur cette liste, nous en avons discuté et nous sommes d’accord. Nous ne pouvons pas cautionner la brutalisation et la segmentation de la société. On ne va pas taire nos divergences. »

Bastien Faudot annonce donc qu’il va déposer sa liste ce lundi après-midi ou mardi matin, identique à celle du premier tour.