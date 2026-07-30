Mulhouse: un militant condamné à 3 mois avec sursis pour un salut nazi

« On vous voit la main tendue, plate, puis vous la ramenez sur votre poitrail et la remettez en l’air », a décrit la présidente Christine Stengel lors de l’audience de la mi-juillet. L’intéressé a formellement démenti. « Ce n’était pas mon intention, je n’ai pas fait ce signe-là », a-t-il dit.

Agent immobilier indépendant, le militant se décrit comme royaliste, passionné d’histoire et fait également partie de l’Action française, dont il rejette une accointance avec l’extrême droite.