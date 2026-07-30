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Mulhouse: un militant condamné à 3 mois avec sursis pour un salut nazi

Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le haut-Rhin.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le haut-Rhin. | ©Google street view

Un homme de 28 ans, qui était colistier du parti d'extrême-droite Reconquête aux municipales à Mulhouse, a été condamné jeudi à trois mois de prison avec sursis pour avoir fait un salut nazi.

(AFP)

Anthony Thoma était jugé pour « apologie de crime ou délit » par le tribunal judiciaire de Mulhouse (Haut-Rhin). Le verdict a été rendu en son absence, après une audience de comparution immédiate qui s’était tenue le 13 juillet. Les faits remontent au 8 mars, en marge d’une manifestation en faveur des droits des femmes. Une vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux le montrant en train de faire un geste ambigu.

« On vous voit la main tendue, plate, puis vous la ramenez sur votre poitrail et la remettez en l’air », a décrit la présidente Christine Stengel lors de l’audience de la mi-juillet. L’intéressé a formellement démenti. « Ce n’était pas mon intention, je n’ai pas fait ce signe-là », a-t-il dit.

Agent immobilier indépendant, le militant se décrit comme royaliste, passionné d’histoire et fait également partie de l’Action française, dont il rejette une accointance avec l’extrême droite.

Des images de drapeaux nazis dans son ordinateur

L’exploitation de son ordinateur et de son téléphone portable avait permis de trouver quelques images en lien avec la période 39-45, notamment certaines avec des drapeaux nazis. La procureure de la République, Alexia Marquis, a estimé que son geste constituait « bien un geste fasciste, nazi » et avait requis quatre mois de prison assortis d’un sursis probatoire de 18 mois et participation à un programme de réflexion.

Au final, le tribunal l’a condamné à trois mois de prison avec sursis. Il devra aussi verser au titre des dommages et intérêts 700 euros à chacune des parties civiles, la Ligue des droits de l’homme, la Licra et SOS Racisme. Le parquet ne fera pas appel de cette condamnation.

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