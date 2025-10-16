Montbéliard : ce qu’il faut retenir du rapport de la chambre régionale des comptes

La CRC, dans la synthèse de son rapport, évoqué « une situation financière saine au service de la politique d’investissements ». Elle souligne notamment que l’excédent brut de fonctionnement « qui correspond aux marges financières que la commune est en mesure de générer, une fois son fonctionnement quotidien pris en charge, augmente (passant de 7,3 à 8,3 millions d’euros) sur les exercices concernés ». La CRC note ainsi que les dépenses et les recettes de la commune ont progressé de façon parallèle. Les dépenses ont notamment augmenté pour faire face àç la hausse du coût de l’énergie et pour des actions de renforcement de l’attractivité du centre-ville, parmi lesquelles la CRC inclut la rénovation du château des ducs de Wurtemberg.

Côté recettes, la CRC souligne que « la hausse des produits n’a que modérément pesé sur les usagers. Ce constat s’observe en particulier pour les prestations à vocation sociale (accueil périscolaire et restauration scolaire) ».

Dans son rapport détaillé de la CRC s’attarde sur les recettes liées aux dotations et participations de l’État et des autres collectivités (dont la dotation globale de fonctionnement). Elle souligne que ces produits ont augmenté de près de 18 % entre 2020 et 2024, passant de 7,3 à 8,6 millions d’euros. « L’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), longtemps premier concours financier de l’Etat aux collectivités, ne contribue pas de manière significative à cette hausse (de 4 millions d’euros à 4,3 millions d’euros entre 2020 et 2024 soit +7,5 %) ». La CRC attribue notamment cette hausse aux compensations en matière de fiscalité locale de 1,8 million d’euros à 2,6 millions d’euros entre 2020 et 2024 soit +45 %. Ces compensations ont fortement augmenté à partir de 2021 avec les mesures du plan France Relance en faveur de l’industrie. « Cette hausse est également due à l’allocation compensatrice versée au titre de la suppression de la taxe d’habitation jusqu’en 2021, ainsi qu’aux compensations liée à la politique de la ville », indique également la CRC. Elle estime donc que les capacités de financement ont été maintenue grâce, par ordre décroissant, aux compensations / dotations, aux produits générés par les services publics municipaux facturés aux usagers et enfin par les contribuables.