PUB

Mercosur : le Département du Doubs veut protéger les assiettes des collégiens

L'enseigne Coeur paysan a ouvert un magasin de producteurs à Sochaux, avec une surface de vente de 300 m2. 1300 références de produits sont accessibles.
Le conseil départemental du Doubs est prudent quant aux produits originaires d'Amérique du Sud. | ©Le Trois – archives
En bref

1,9 millions de repas sont servis chaque année dans les collèges du Doubs. Le conseil départemental veut que les produits servis aux collégiens répondent aux normes françaises et européennes.

« Face à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, le Département du Doubs affirme une position claire : la restauration scolaire des collèges doit rester cohérente avec les exigences imposées à nos agriculteurs et avec les attentes des familles, indique un communiqué du conseil départemental du Doubs. Cet accord fait peser de lourds risques sur l’agriculture française et européenne : concurrence déloyale, différences de normes sanitaires, environnementales et sociales, fragilisation des filières d’élevage et remise en cause de la souveraineté alimentaire. »

« Dans ce contexte, le Département du Doubs refuse une logique contradictoire qui consisterait à demander toujours plus d’efforts aux agriculteurs tout en acceptant, dans les assiettes des collégiens, des produits issus de filières ne respectant pas les mêmes règles », annonce Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs, citée dans le communiqué.

« Dans les restaurants scolaires des collèges publics, le Département n’achètera pas de produits alimentaires qui ne respectent pas strictement les standards sanitaires, environnementaux et sociaux (français et européens) », indique le communiqué, sans préciser toutefois s’il boycottera par principe tous les produits du Mercosur.

Le Département du Doubs sert 1,9 million de repas par an

Le communiqué indique en revanche que « les produits issus de filières qui ne répondent pas à ces exigences ne seront pas retenus dans les approvisionnements. Ce choix concerne un volume significatif et structurant pour le territoire :

  • 1,9 million de repas servis chaque année scolaire dans les collèges publics du Doubs
  • 5,3 millions d’euros consacrés chaque année à l’achat de denrées alimentaires
  • au moins un repas par semaine intégrant trois composantes issues de productions locales.

 

Cette position s’inscrit dans la politique alimentaire déjà engagée par le Département, fondée sur des actions concrètes et opérationnelles :

  • le groupement d’achats territorialisés, lancé au 1er janvier 2026,
    la démarche Au pré de l’assiette
  • la plateforme Agrilocal, qui facilite les liens directs entre producteurs locaux et restauration collective.

 

Ces dispositifs permettent de structurer l’approvisionnement local, de sécuriser des débouchés pour les agriculteurs du Doubs et d’augmenter durablement la part de produits locaux et de qualité dans les assiettes des collégiens. »

Par cette décision, le Département du Doubs entend soutenir « concrètement ses agriculteurs », défendre « un modèle agricole exigeant et responsable », garantir « une alimentation saine, traçable et de qualité aux collégiens » et affirmer « une vision cohérente de la transition alimentaire ».

Enfin, « le Département appelle l’État et l’Union européenne à renoncer à la ratification de l’accord UE–Mercosur et à construire une politique commerciale compatible avec les exigences imposées au monde agricole et les objectifs de souveraineté alimentaire ».

Nos derniers articles

,
Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA.

Stellantis compte accélérer dans ses usines italiennes en 2026

Le directeur pour l'Europe du constructeur, Emanuele Cappellano, a voulu se montrer rassurant pour l’avenir de trois usines de Stellantis en Italie : Termoli, Melfi, et Cassino, ou des nouvelles production doivent être lancées en 2026.
Noam, 17 ans, explique devant les acteurs du Daq sa volonté d'intégrer la police judiciaire.

Le Dispositif amont de la qualification aide à la réalisation d’un projet professionnel

Le dispositif amont de la qualification (DAQ) démarre pour une nouvelle version 2026-2030. L’objectif : accompagner de manière plus individuelle les personnes souhaitant retrouver le monde du travail ou réaliser un projet professionnel.
,
Élément de la turbine à gaz 9HA de General Electric, dans un atelier à Belfort.

General Electric : le tribunal approuve la demande d’expertise des syndicats

Le tribunal judiciaire de Belfort donne raison au Comité social et économique de l’entité turbines à gaz de GE Vernova, à Belfort, dans le cadre du plan de réduction des effectifs engagé à l'automne par le géant américain. Le CSE avait été assigné en justice par sa direction. Les syndicats avaient demandé un mandat d’expertise concernant le projet de suppression de 42 postes. Ils pourront désormais la mettre en place.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC