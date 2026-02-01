Mercosur : le Département du Doubs veut protéger les assiettes des collégiens

« Face à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, le Département du Doubs affirme une position claire : la restauration scolaire des collèges doit rester cohérente avec les exigences imposées à nos agriculteurs et avec les attentes des familles, indique un communiqué du conseil départemental du Doubs. Cet accord fait peser de lourds risques sur l’agriculture française et européenne : concurrence déloyale, différences de normes sanitaires, environnementales et sociales, fragilisation des filières d’élevage et remise en cause de la souveraineté alimentaire. »

« Dans ce contexte, le Département du Doubs refuse une logique contradictoire qui consisterait à demander toujours plus d’efforts aux agriculteurs tout en acceptant, dans les assiettes des collégiens, des produits issus de filières ne respectant pas les mêmes règles », annonce Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs, citée dans le communiqué.

« Dans les restaurants scolaires des collèges publics, le Département n’achètera pas de produits alimentaires qui ne respectent pas strictement les standards sanitaires, environnementaux et sociaux (français et européens) », indique le communiqué, sans préciser toutefois s’il boycottera par principe tous les produits du Mercosur.