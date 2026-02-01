Mercosur : le Département du Doubs veut protéger les assiettes des collégiens

« Face à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, le Département du Doubs affirme une position claire : la restauration scolaire des collèges doit rester cohérente avec les exigences imposées à nos agriculteurs et avec les attentes des familles, indique un communiqué du conseil départemental du Doubs. Cet accord fait peser de lourds risques sur l’agriculture française et européenne : concurrence déloyale, différences de normes sanitaires, environnementales et sociales, fragilisation des filières d’élevage et remise en cause de la souveraineté alimentaire. »
« Dans ce contexte, le Département du Doubs refuse une logique contradictoire qui consisterait à demander toujours plus d’efforts aux agriculteurs tout en acceptant, dans les assiettes des collégiens, des produits issus de filières ne respectant pas les mêmes règles », annonce Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs, citée dans le communiqué.
« Dans les restaurants scolaires des collèges publics, le Département n’achètera pas de produits alimentaires qui ne respectent pas strictement les standards sanitaires, environnementaux et sociaux (français et européens) », indique le communiqué, sans préciser toutefois s’il boycottera par principe tous les produits du Mercosur.
Le Département du Doubs sert 1,9 million de repas par an
Le communiqué indique en revanche que « les produits issus de filières qui ne répondent pas à ces exigences ne seront pas retenus dans les approvisionnements. Ce choix concerne un volume significatif et structurant pour le territoire :
- 1,9 million de repas servis chaque année scolaire dans les collèges publics du Doubs
- 5,3 millions d’euros consacrés chaque année à l’achat de denrées alimentaires
- au moins un repas par semaine intégrant trois composantes issues de productions locales.
Cette position s’inscrit dans la politique alimentaire déjà engagée par le Département, fondée sur des actions concrètes et opérationnelles :
- le groupement d’achats territorialisés, lancé au 1er janvier 2026,
la démarche Au pré de l’assiette
- la plateforme Agrilocal, qui facilite les liens directs entre producteurs locaux et restauration collective.
Ces dispositifs permettent de structurer l’approvisionnement local, de sécuriser des débouchés pour les agriculteurs du Doubs et d’augmenter durablement la part de produits locaux et de qualité dans les assiettes des collégiens. »
Par cette décision, le Département du Doubs entend soutenir « concrètement ses agriculteurs », défendre « un modèle agricole exigeant et responsable », garantir « une alimentation saine, traçable et de qualité aux collégiens » et affirmer « une vision cohérente de la transition alimentaire ».
Enfin, « le Département appelle l’État et l’Union européenne à renoncer à la ratification de l’accord UE–Mercosur et à construire une politique commerciale compatible avec les exigences imposées au monde agricole et les objectifs de souveraineté alimentaire ».