Lamadeleine-Val-des-Anges : un habitant sur trois engagé dans les municipales

« J’ai été maire par la force des choses », se souvient l’édile. En 2021, Olivier Bazin, alors premier adjoint, reprend les rênes de la mairie après le décès de Guillaume Simonin. Dans cette commune où tout le monde se connaît, le maire sortant ne compte pas faire de campagne. « Les habitants connaissent mes valeurs, ils savent ce que je veux faire, je ne ferai pas de communication », développe-t-il. Ce dernier, très attaché à son village de naissance, a un objectif : continuer à œuvrer pour Lamadeleine-Val-des-Anges.

De l’autre côté de la route, la chapelle Sainte-Madeleine s’élève. Tous les ans, le village organise une messe suivie d’un bal champêtre. « Ici, vous êtes au cœur du village », sourit le maire. En 2025, suite à certains désaccords, la fête n’a pourtant pas eu lieu. Olivier Bazin l’assure, s’il est réélu, il compte bien poursuivre la tradition.

« Si la commune et le conseil municipal actuel fonctionnait bien, on n’en serait pas arrivé là », regrette Alexandre Gable, l’autre tête de liste. Cet ouvrier d’un sous-traitant de Peugeot se lance dans la course aux municipales. Pourtant, lui non plus ne souhaite pas faire une réelle campagne. « C’est un parti pris, convient le candidat. Quoique l’on fasse, ceux qui ont envie de voter pour nous le feront et ceux qui veulent voter pour l’adversaire le feront aussi. » La campagne a débuté depuis bien longtemps dans le village.

Le natif de Lamadeleine-Val-des-Anges a un objectif : retrouver le patrimoine. « Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents habitaient ici. On est installé dans le village depuis la Révolution. » Et pour continuer de perdurer les traditions locales, il souhaite restaurer la chapelle Sainte-Madeleine et faire revenir ses anciennes statues. « Il y a 70 ans, elles sont parties de manière illégale dans le village voisin », dénonce-t-il.

Si la présence de deux listes témoigne d’une vitalité démocratique dans le village, l’ambiance n’en est pas moins pesante. « Je suis un peu déçu par la tournure que prennent les élections », regrette Olivier Bazin, un brin désabusé.