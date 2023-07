La Montbéliardaise Fadila Khattabi au gouvernement, chargée des personnes handicapées

Outre son rôle dans la réforme des retraites, elle a également été à l’initiative d’une loi pour encadrer plus strictement les centres de santé sur le territoire. Ce texte faisait suite notamment aux scandales Dentexia – des centres dentaires low cost liquidés après de nombreuses plaintes de patients – et Proxidentaire, où des dizaines de patients avaient dénoncé des mauvais traitements, des mutilations et des abus financiers.

Le Belfortain François Braun, nommé ministre de la Santé en juillet 2022 (lire notre article), n’a pas été reconduit.