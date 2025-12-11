PUB

Jacques Hélias, ancien maire de Montbéliard, est décédé

Jacques Hélias, ancien maire de Montbéliard. | © Pays de Montbéliard Agglomération
Jacques Hélias, ancien maire de Montbéliard. | © Pays de Montbéliard Agglomération

Maire de Montbéliard de 2008 à 2014 et président de Pays de Montbéliard de 2012 à 2014, Jacques Hélias est décédé ce jeudi 11 décembre.

L’ancien maire socialiste de Montbéliard (2008 – 2014), Jacques Hélias est décédé ce jeudi 11 décembre, à l’âge de 76 ans. A l’issue de son mandat de maire, il a été battu par l’actuelle maire de Montbéliard, Marie-Noël Biguinet (LR), et s’était alors retiré de la vie publique. Il a également présidé Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), de 2012 à 2014. Charles Demouge, qui préside actuellement PMA, a salué sur les réseaux sociaux « la mémoire de Jacques Hélias, ancien président de l’agglomération de 2012 à 2014, décédé aujourd’hui à l’âge de 76 ans. Sous sa présidence, la collectivité a notamment lancé un plan de développement économique ayant permis l’implantation d’Hermès. Il a également inauguré deux bâtiments majeurs du territoire : la Citédo, espace aquatique, en 2014, et le Moloco, salle de musiques actuelles, en 2012 ».

Jacques Hélias est né le 5 avril 1949. Il était médecin retraité. Il est entré au conseil municipal de Montbéliard en 1995 et a été conseiller jusqu’en 2008, année où il est devenu maire. Il a été premier vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération de 2008 à 2012, puis président jusqu’en 2014. Il a été aussi conseiller général du Doubs de 1997 à 2011, élu dans le canton de Montbéliard Est. À partir de 2004 , il a été vice-président du conseil général en charge des dossiers du Pays de Montbéliard.

