Insultes contre Mbappé : Cédric Perrin écrit au président du sénat du Paraguay

(Pierre-Yves Ratti, avec AFP)
Les insultes d’une sénatrice paraguayenne à l’encontre de Kylian Mbappé ne passent pas. Le sénateur du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, s’est joint au concert de réprobation et a adressé un courrier au président du sénat du Paraguay pour s’en indigner.
» Par leur caractère ouvertement raciste, ces déclarations portent atteinte à la dignité d’un homme dont le parcours est reconnu bien au-delà des frontières de la France. Elles heurtent les principes d’égalité, de respect de la personne humaine et de lutte contre toutes les formes de discriminations qui fondent nos démocraties « , écrit le sénateur du Territoire de Belfort.
» Parce qu’ils émanent d’une parlementaire, ces propos revêtent une gravité particulière. Les représentants de la Nation ont la responsabilité de promouvoir le respect, de préserver le débat public de toute forme de haine et d’incarner les valeurs qu’ils défendent. Les relaltions entre la République française et la République du Paraguay sont anciennes et amicales. C’est au nom de cette relation de confiance que je tenais à vous faire part de la vive émotion suscitée en France par ces déclarations « , poursuit Cédric Perrin.
"Cet abruti n'a même pas appris à écrire"
Les propos racistes de la sénatrice paraguayenne contre Kylian Mbappé ont suscité une vague d’indignation. Emmanuel Macron, notamment, a apporté son soutien au capitaine de l’équipe de France Le gouvernement du Paraguay les a jugés « contraires aux valeurs et principes qui inspirent la dignité humaine ».
La sénatrice Celeste Amarilla, opposante au gouvernement paraguayen, a violemment attaqué le capitaine des Bleus après la défaite de son pays face à la France, samedi, en huitième de finale de la Coupe du monde au terme d’une partie âpre, émaillée de nombreuses fautes et d’actes d’antijeu de la part des Paraguayens (1-0). Les Tricolores ont fini par l’emporter et se qualifier pour les quarts de finale grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé en seconde période.
« Cet abruti n’a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés », a écrit sur X l’élue d’opposition au Sénat paraguayen. « Un Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l’image de toute son équipe; ils n’ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance… », a-t-elle poursuivi dans une autre publication sur X.
Une habituée des polémiques
Agée de 61 ans, membre du Parti libéral, premier parti d’opposition minoritaire, Mme Amarilla a, à plusieurs reprises, été au centre de polémiques dans la politique paraguayenne. Cette sortie nauséabonde a provoqué la colère du numéro 10 de l’équipe de France qui a qualifié sur X la sénatrice de « méprisable » et « indigne de sa fonction ».
« Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a ajouté l’attaquant du Real Madrid.
Concert de désapprobation
Les plus hautes autorités des deux pays n’ont pas non plus tardé à réagir. Emmanuel Macron est venu en soutien du meilleur buteur de l’histoire des Bleus (63 réalisations en 103 sélections) en dénonçant des « attaques racistes ».
« Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l’a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen », a indiqué l’Elysée.
Le gouvernement du Paraguay s’est désolidarisé dans la foulée des propos de Celeste Amarilla, les jugeant « contraires aux valeurs et principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine ».
Ils « relèvent exclusivement de l’exercice de sa responsabilité individuelle » et « ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay ni du peuple paraguayen », a-t-il également déclaré.
Le président de la Fifa Gianni Infantino s’est aussi joint à ce concert de désapprobation. « Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l’encontre de Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Le monde du football et la société toute entière sont solidaires du capitaine de l’équipe de France : nous devons lutter contre le racisme et l’éradiquer ensemble », a écrit le dirigeant italo-suisse dans un message publié sur son compte Instagram.
La Fédération française de football (FFF) a de son côté dénoncé dans un communiqué des déclarations « abjectes et inacceptables », indiquant procéder « à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire ».
De nombreux responsables politiques français, à l’instar de Cédric Perrin, président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères au sénat, ont également condamné les propos tenus par la sénatrice paraguayenne, dont deux candidats à l’élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal (Renaissance) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise).
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