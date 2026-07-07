Insultes contre Mbappé : Cédric Perrin écrit au président du sénat du Paraguay

Les insultes d’une sénatrice paraguayenne à l’encontre de Kylian Mbappé ne passent pas. Le sénateur du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, s’est joint au concert de réprobation et a adressé un courrier au président du sénat du Paraguay pour s’en indigner.

» Par leur caractère ouvertement raciste, ces déclarations portent atteinte à la dignité d’un homme dont le parcours est reconnu bien au-delà des frontières de la France. Elles heurtent les principes d’égalité, de respect de la personne humaine et de lutte contre toutes les formes de discriminations qui fondent nos démocraties « , écrit le sénateur du Territoire de Belfort.

» Parce qu’ils émanent d’une parlementaire, ces propos revêtent une gravité particulière. Les représentants de la Nation ont la responsabilité de promouvoir le respect, de préserver le débat public de toute forme de haine et d’incarner les valeurs qu’ils défendent. Les relaltions entre la République française et la République du Paraguay sont anciennes et amicales. C’est au nom de cette relation de confiance que je tenais à vous faire part de la vive émotion suscitée en France par ces déclarations « , poursuit Cédric Perrin.