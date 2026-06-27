Il faudrait 25 millions pour adapter les collèges du Territoire de Belfort à la canicule

La question a été posée par Samia Jaber, conseillère départementale d’opposition, lors du débat sur le budget supplémentaire, ce jeudi 25 juin 2026 : le conseil départemental du Territoire de Belfort a-t-il effectué un état des lieux de ses bâtiments, et notamment des collèges, pour faire face au changement climatique ? « Prévoyez-vous programme d’ambition pour réduire effet de chaleur », a-t-elle interrogé.

Le président, Florian Bouquet, a d’abord expliqué que les horaires de travail des agents du département ont été aménagés de façon à commencer le travail plus tôt et à finir également plus tôt, pour éviter la période la plus chaude de la journée. Puis il a fini par indiquer qu’un diagnostic sur la réhabilitation des collèges a été fait ; « Si on commence à pousser le curseur jusqu’à la norme RT2020 [ la norme de 2020 pour les bâtiments, visant à une plus grande sobriété énergétique et à un plus grand confort en cas de forte chaleur- NDLR] , le coût serait de 25 millions d’euros. Nous quittons de plus en plus des bâtiments désuets, pour des bâtiments moins énergivores et plus adaptés. Pour les collèges, c’est un très gros effort à mener. Cela passera par un plan pluriannuel, un peu comme pour le contrat collèges. On a ça l’esprit, mais cela ne se fait pas d’un claquement de doigts », a-t-il justifié.

Une réponse que Samia Jaber a trouvée un peu courte, puisqu’elle est revenue à la charge : « Vous avez lancé une réflexion, OK, mais quelles sont les actions d’urgence » ?

Anaïs Monnier Von Aesch, vice-présidente en charge de l’éducation, des collèges, de l’enseignement supérieur, de la culture et des archives, a complété l’intervention du présidant en expliquant qu’un « plan de végétalisation des cours » a été lancé, qui représente « un coût plus faible et réalisable dans de meilleurs délais ».