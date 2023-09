Hydrogène : 4 milliards d’euros pour aider les industriels à acheter des électrolyseurs

En 2020, le gouvernement français avait lancé un vaste plan de soutien à la filière hydrogène portant au total sur 9 milliards d’euros, d’où est issue l’enveloppe de 4 milliards annoncée jeudi. L’usine John Cockerill d’Aspach-Michelbach avait obtenu près de 100 millions d’euros de subventions. “C’est un soutien déterminant, rien de tout ceci n’existerait sans la puissance publique et sans le soutien de l’Etat et des collectivités locales”, a assuré Raphael Tilot, directeur général de John Cockerill Hydrogen. “L’annonce (du plan de 4 milliards d’euros) est très positive, c’est un dispositif qui est lisible, les critères sont tout à fait compréhensibles par les industriels donc nous voyons cela d’un très bon oeil”, a-t-il complété. “L’Europe avance en parallèle à ce qui se passe ailleurs dans le monde, où cela va parfois encore plus vite, quand on voit ce qui se passe en Europe du Nord ou en Chine. Donc il faut que la France et l’Europe continuent, si possible encore plus vite.”