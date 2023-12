Étouvans : Nicolas Pacquot, député, porte plainte pour détournement de courriers

Nicolas Pacquot, député de la 3e circonscription du Doubs (Renaissance) et ancien maire d’Étouvans, a porté plainte lundi 27 novembre pour détournement de courriers en mairie de la commune. Le député explique qu’au début de son mandat, il recevait du courrier sur place sans problème, qui lui était transféré. « Mais depuis un an, plus rien, plus un seul courrier », explique-t-il par téléphone. « J’ai été informé que des courriers, à mon intention, adressés en mairie d’Étouvans, avaient volontairement été détournés, voir détruits », complète-t-il dans son communiqué. « Et il y a circonstances aggravantes : ce sont des courriers qui étaient destinés à un parlementaire, avec une mission de service public. » Une enquête a été ouverte par la section de recherches de Montbéliard.

De son côté, le député présente ses excuses pour « [son] absence de réponse totalement involontaire ». Il invite les personnes qui souhaitent le contacter à le faire via sa permanence parlementaire pour le moment.