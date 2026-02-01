PUB

Emmanuel Macron en Haute-Saône mardi pour dire son « soutien » aux agriculteurs

Mardi 18 mars 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, est en déplacement sur la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur.| ©Base aérienne 116
Emmanuel Macron, le mardi 18 mars 2025, lors de sa visite à la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur.| ©Base aérienne 116
Le président de la République, Emmanuel Macron, visitera une exploitation agricole mardi à Vesoul, puis rencontrera des lycéens pour parler de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Emmanuel Macron a prévu de se rendre mardi à Vesoul, en Haute-Saône, pour échanger avec des syndicats agricoles et dire son « soutien » à la profession en amont du Salon de l’agriculture, a annoncé l’Elysée ce dimanche 1er février. Il déjeunera aussi avec des lycéens pour parler des réseaux sociaux que le gouvernement veut interdire aux moins de 15 ans.
Le chef de l’Etat visitera dans la matinée une exploitation agricole avant d’échanger avec les représentants des organisations professionnelles agricoles locales « pour aborder les préoccupations des agriculteurs français ».
Les agriculteurs sont très remontés contre le traité de libre-échange entre l’Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur, et une partie d’entre eux a contesté la gestion par le gouvernement de la dermatose nodulaire contagieuse.
Le chef de l’Etat exprimera à l’occasion de cette visite « son soutien aux éleveurs touchés par les crises sanitaires et qui ne pourront pas emmener leurs bovins au Salon » qui ouvre le 21 février.
Les organismes de sélection des races bovines ont décidé de ne pas présenter de bovins au concours général agricole à ce Salon et refusé la présence, même symbolique, de quelques vaches, dont Biguine, l’égérie brahman venue de Martinique, en raison de cette épizootie.
Emmanuel Macron déjeunera ensuite avec des lycéens de Vesoul pour échanger sur l’usage des téléphones portables après le vote en première lecture à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il a multiplié ces dernières semaines les déplacements sur ce thème, de Toulouse à Marseille en passant par Saint-Malo.
La proposition de loi Renaissance soutenue par l’exécutif doit désormais être examinée au Sénat, et ce « dans les semaines à venir », a promis la ministre du Numérique Anne Le Hénanff.

