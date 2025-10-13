Doubs : Annie Genevard reconduite comme ministre, mais exclue de son parti

Six membres du parti, et non des moindres, ont défié le nouveau président en répondant à l’appel de Sébastien Lecornu. La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, occupait jusqu’ici le poste stratégique de présidente de la commission nationale d’investiture (CNI), chargée de désigner les candidats LR aux municipales de mars prochain. « Je demeure pleinement fidèle à mon parti et à mes convictions, comme je l’ai toujours été », a-t-elle affirmé sur le réseau social X.

Parmi les autres dissidents LR, Philippe Tabarot, reconduit aux Transports, a écrit à ses collègues du Sénat en leur disant qu’il était « cohérent avec la position qui était celle des Républicains jusqu’au 5 octobre dernier ». Quant à Rachida Dati, elle est reconduite à la Culture, alors qu’elle vient tout juste d’être investie par les Républicains comme candidate à la mairie de Paris.

La décision de rempiler de ces trois ministres fragilise la présidence de Bruno Retailleau. « Le roi est nu », commente un cadre LR qui juge que le président de LR « est dans son bunker, sans les leviers sur le monde réel ». Les trois autres LR à entrer au gouvernement sont tous députés: Vincent Jeanbrun (Logement), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Commerce extérieur et attractivité).

Ces nominations donnent l’impression que Sébastien Lecornu a joué sur les divisions internes chez LR, lui qui avait reçu séparément mardi à Matignon Bruno Retailleau et son rival Laurent Wauquiez, patron des députés LR, qui a répété plusieurs fois ces derniers jours qu’une « large majorité » de son groupe soutenait la participation au gouvernement. « Il a le groupe et les ministres: c’est M. Wauquiez qui contrôle le parti en fait », commente un ex-LR qui a rejoint les rangs de l’UDR d’Eric Ciotti.