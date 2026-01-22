,

Dambenois : Mélusine Vurpillot, 20 ans, candidate pour les municipales

Mélusine Vurpillot, candidate pour les municipales de mars 2026 à Dambenois (Doubs).
Mélusine Vurpillot, candidate pour les municipales de mars 2026 à Dambenois (Doubs). | dr

Mélusine Vurpillot étudiante en alternance à l’institut d’administration des entreprises de Dijon et eu sein d’un cabinet d’expertise comptable, se lance dans la compagne des municipales à Dambenois.

Mélusine Vurpillot, 20 ans, est candidate à Dambenois pour les municipales de mars 2026. « Dambenoisienne de la troisième génération, étudiante en gestion à l’institut d’administration des entreprises (IAE) de Dijon et en alternance dans un cabinet d’expertise comptable, je me présente parce que je suis très attachée à mon village et que je crois en son avenir. Je ne veux pas être simple spectatrice de ma vie, je veux en être l’actrice », explique-t-elle dans un communiqué de presse.
« Mon âge n’est pas un manque d’expérience, mais une force : celle d’écouter, d’innover et de rassembler. Je veux un Dambenois où l’on se parle, où l’on se rencontre, où l’on vit ensemble. Pour cela, j’ai déjà réussi à fédérer des personnes d’expérience, dynamiques et déterminées à agir pour les Dambenoisiens et Dambenoisiennes. Ensemble, nous allons réveiller notre village et recréer du lien entre tous ses habitants après des années de politique « d’austérité triste » qui ont fait de notre village une simple cité-dortoir », promet-elle.
Elle indique que sa liste est « apolitique, pluridisciplinaire et intergénérationnelle ».
Elle décrit quatre axes de son programme :

  • « Protéger votre pouvoir d’achat : gestion rigoureuse du budget communal et fin de la logique « godillot » face à Pays de Montbéliard Agglomération, après une augmentation de 350% de la part communautaire de la taxe foncière ».
  • « Sécuriser notre village : limitation de la vitesse et sécurisation des entrées de village pour plus de tranquillité au quotidien. »
  • « Recréer du lien : réunions publiques par quartier, conseil municipal des jeunes et manifestations festives toute l’année (carnaval des enfants, fête des voisins, vide-greniers, Noël, café solidaire…). »
  • « Vous donner la parole : notre programme se construira avec vous, pour vous. Pour ce faire, notre équipe ira prochainement à la rencontre des Dambenoisiens et Dambenoisiennes. L’adresse mail suivante vurpillot.melusine[at]gmail.com a été créée pour recueillir dès aujourd’hui l’avis des Dambenoisiens et Dambenoisiennes qui souhaitent participer à réveiller leur village. »

