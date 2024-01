Cédric Perrin en Ukraine : « Nous devons faire mieux »

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort mais aussi président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, s’est rendu en Ukraine et en Pologne du 18 au 22 décembre accompagné d’une délégation de sénateurs afin de délivrer un nouveau rapport à la commission début janvier. Il a pu échanger avec avec le président de la RADA (parlement), M. Rouslan Stefantchouk, le ministre de la défense Rustem Oumerov, les présidents des commissions de la Politique étrangère et de la Défense de la RADA , MM. Merejko et Zavitnevich, le conseiller diplomatique du président Zelensky, M. Igor Jovkva. « Un entretien avec le chef du renseignement militaire, le général de corps d’armée Budanov, a notamment permis de faire un point précis sur l’évolution du front et les perspectives pour les mois à venir », détaille-t-il. La délégation a également eu des entretiens avec les commissions homologues du parlement polonais et le conseiller pour la sûreté du président Duda.