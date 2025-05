Ce que la chambre régionale des comptes dit de la gestion du patrimoine de Montbéliard

Autre point d’attention pour la chambre régionale des compétences : la fréquentation qui « reste une préoccupation majeure ». Avant sa fermeture pour travaux, le musée du château souffrait d’un déficit d’image et de fréquentation : « En 2022, [il] attirait moitié moins de visiteurs que le musée de l’aventure Peugeot à Sochaux ou le centre régional de culture scientifique et technique ». La commune reconnaît « l’absence d’une identité clairement définie pour les musées, entraînant un manque de stratégie claire ».

Le nouveau parcours immersif prévu pour fin 2024 pourrait changer la donne. Un projet scientifique et culturel a été adopté, avec une attention portée à la médiation et à la politique des publics. Ce projet, pour la chambre, « met en lumière des axes d’amélioration dans la conservation et la valorisation des collections, ainsi que dans le renforcement des actions de médiation et la mise en place d’une véritable politique des publics ». La commune quant a elle, projette 50 000 visiteurs par an, avec la transformation du château, contre 22 000 actuellement.