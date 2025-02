Belfort : un collectif dénonce la récupération du prestige de la Résistance par le RN

Ces propos font bondir les premiers membres de ce collectif Résistance 90, qui dénonce « un raccourci ». « Cette transformation de l’histoire est une insulte pour la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont risqué leur vie ou donné leur vie pour la France libre et républicaine, pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert ou qui ont été victimes de la barbarie nazie », s’indigne le collectif, qui veut surtout éviter de laisser croire que des résistants pouvaient partager des idées d’extrême droite. Ce serait une « atteinte grave au devoir de mémoire », alerte Résistance 90. « Nous voulons remettre les choses dans l’ordre et veiller à ne pas revisiter l’histoire », alerte Philippe Gury.

« Quel culot ! » rétorque Vincent Jeudy quand on évoque la vision de Guillaume Bigot sur la création du Front national. « Les ancêtres de son parti ont couru après les résistants, poursuit-il. C’est irrespectueux au possible. » Selon les membres du collectif, cette stratégie de reconstruction mémorielle résulte « d’une basse manœuvre publicitaire de communicant ». « Ça fait partie d’un travail de propagande, estime Vincent Jeudy. Faire un fascisme souriant et séduisant. » Philippe Gury, d’ajouter : « Guillaume Bigot aux cérémonies (patriotiques, NDLR), c’est la dédiabolisation du Rassemblement national », déplore Philippe Bury, en montrant la carte de réfractaire de son père Émile Gury. Jean-Louis Bertrand, pour sa part, rappelle le nouveau bouc-émissaire de ce parti, « les Arabes-musulmans ». « Hier, c’étaient les Juifs », replace-t-il. « Le bouc-émissaire est toujours le point d’appui des dictatures », indique Jean-Louis Bertrand. « Notre démocratie est en danger », met-il encore en garde.

Le collectif replace aussi les racines fascistes du Front national. La flamme du logo du parti et la même que celle du MSI, parti italien néo-fasciste, créé en 1946 ; la flamme évoque la montée de l’âme de Mussolini au ciel. Vincent Jeudy rappelle, par ailleurs, l’existence de Réseau libre, qui a lancé sur la toile une liste de personnalités de gauche à abattre. « Est-ce que je vais être aussi sur cette liste et avoir une balle dans la nuque », questionne-t-il.

Résistance 90 va se rendre aux cérémonies ou sur les lieux de mémoire de la résistance, pour rassembler les filles et fils de résistantes et résistants. Il imagine aussi créer « une bibliothèque humaine ». « Nous raconterions l’histoire de nos parents résistants », explique Vincent Jeudy. Pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. Ou transformée.