Belfort : les élus soutiennent les populations civiles palestiniennes et libanaise

Florian Chauche a ensuite proposé sa propre motion : « Alors que, depuis bientôt trois ans, Gaza connaît la guerre ; une guerre que le peuple Palestinien n’a pas voulue et qui a fait déjà plus de 71 000 morts et près de 171 000 blessés ;

Alors que plus de deux millions de Gazaouis ont dû quitter leur domicile en urgence, laissant derrière eux leur village, leur quartier, leur travail, leur mosquée et leur cimetière pour se réfugier dans des centres de fortune ;

Alors que des milliers de bâtiments, maisons et habitations ont été détruits ;

Alors que Gaza connaissait déjà une crise économique, financière, sociale et politique ;

Alors que nous sommes face à une catastrophe humanitaire ;

Considérant que la France, amie de la Palestine, doit tenir son rôle en faveur de la paix et de la stabilité dans la région ;

Le conseil municipal de la Ville de Belfort demande au Gouvernement français :

de poursuivre ses efforts diplomatiques en faveur de la paix au Proche-Orient et notamment en Palestine ;

d’appeler au respect du cessez-le-feu ;

de renforcer l’aide humanitaire en faveur des familles Palestiniennes victimes de la guerre ;

d’œuvrer en faveur d’une restitution des terres occupées à Gaza et en Cisjordanie aux populations, avec toutes les garanties nécessaires à une réinstallation sûre et pérenne.

Le conseil municipal affirme également sa solidarité envers toutes les victimes civiles, dans un conflit qui ne cesse de s’aggraver et qui menace la stabilité de toute une région.

Cette motion est un message clair : la Ville de Belfort se tient aux côtés des populations civiles, pour la paix, le respect du droit et la dignité humaine. »

« On va la voter même si vous ne condamnez pas fortement terrorisme ; c’est sans doute oubli involontaire », a ironisé Damien Meslot.

Cette seconde motion sur ce thème a été adoptée, mais sans les deux voix du RN.

Une autre motion demandant la retransmission des conseil municipaux en vidéo a été écartée, au motif de coûts trop importants.