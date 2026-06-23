Belfort : les élus soutiennent les populations civiles palestiniennes et libanaise

Acheminement humanitaire, en 2012, à Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. | ©IHH Humanitarian Relief Foundation
Acheminement humanitaire, en 2012, à Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. | ©IHH Humanitarian Relief Foundation

En fin du conseil municipal de Belfort du 18 juin, deux motions ont été adoptées sur la situation au Moyen Orient. L’une proposée par le maire, l’autre par Florian Chauche.

Florian Chauche, ancien député LFI et conseiller municipal d’opposition à Belfort, s’en est un peu agacé, ce jeudi 18 juin. Lorsque sa liste propose une motion à l’assemblée, le maire, Damien Meslot, propose également la sienne, sur le même thème. La question du Moyen Orient a donc fait l’objet de deux motions ce jeudi 18 juin.
Damien Meslot a d’abord présenté la sienne. Elle a été adoptée presque à l’unanimité, mais sans la voix de M. Soustelle (RN) qui n’avait pas vu qu’elle condamnait aussi les attentats du 7-octobre.
Cette motion « demande au gouvernement Français :

  • D’exprimer sa profonde préoccupation face au sort des populations civiles Palestiniennes et Libanaises, et appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable permettant l’accès massif à l’aide humanitaire.
  • De réaffirmer que le respect du Droit International et des Conventions de Genève est la seule boussole acceptable : aucune population civile ne doit subir de punition collective.
  • De condamner le recours à la violence terroriste sous toutes ses formes, qui ne fait que retarder l’espoir d’une solution politique et met en danger les civils de part et d’autre du conflit.
  • De soutenir le droit des peuples à vivre en sécurité dans des États souverains et reconnus, seule garantie d’une paix juste dans la région.
  • De manifester sa solidarité particulière envers les habitants de sa ville jumelle d’Hébron, ainsi qu’envers tous les Belfortains meurtris par ce conflit.

En votant cette motion, la Ville de Belfort entend porter une voix d’équilibre et d’humanité, fidèle à son histoire et à sa mission républicaine. »

Après le vote (favorable, donc), Damien Meslot, ancien député LR, s’est félicité que cette motion se place dans la lignée d’une solution à deux états. « Nous sommes très loin des positions de Rima Hassan », a-t-il ironisé.

La motion de Florian Chauche adoptée également

Florian Chauche a ensuite proposé sa propre motion : « Alors que, depuis bientôt trois ans, Gaza connaît la guerre ; une guerre que le peuple Palestinien n’a pas voulue et qui a fait déjà plus de 71 000 morts et près de 171 000 blessés ;
Alors que plus de deux millions de Gazaouis ont dû quitter leur domicile en urgence, laissant derrière eux leur village, leur quartier, leur travail, leur mosquée et leur cimetière pour se réfugier dans des centres de fortune ;
Alors que des milliers de bâtiments, maisons et habitations ont été détruits ;
Alors que Gaza connaissait déjà une crise économique, financière, sociale et politique ;
Alors que nous sommes face à une catastrophe humanitaire ;
Considérant que la France, amie de la Palestine, doit tenir son rôle en faveur de la paix et de la stabilité dans la région ;
Le conseil municipal de la Ville de Belfort demande au Gouvernement français :

  • de poursuivre ses efforts diplomatiques en faveur de la paix au Proche-Orient et notamment en Palestine ;
  • d’appeler au respect du cessez-le-feu ;
  • de renforcer l’aide humanitaire en faveur des familles Palestiniennes victimes de la guerre ;
  • d’œuvrer en faveur d’une restitution des terres occupées à Gaza et en Cisjordanie aux populations, avec toutes les garanties nécessaires à une réinstallation sûre et pérenne.

Le conseil municipal affirme également sa solidarité envers toutes les victimes civiles, dans un conflit qui ne cesse de s’aggraver et qui menace la stabilité de toute une région.
Cette motion est un message clair : la Ville de Belfort se tient aux côtés des populations civiles, pour la paix, le respect du droit et la dignité humaine. »

« On va la voter même si vous ne condamnez pas fortement terrorisme ; c’est sans doute oubli involontaire », a ironisé Damien Meslot.
Cette seconde motion sur ce thème a été adoptée, mais sans les deux voix du RN.

Une autre motion demandant la retransmission des conseil municipaux en vidéo a été écartée, au motif de coûts trop importants.

Nos derniers articles

Un vitrail dans la salle d'audience du palais de justice de Belfort.

La justice rejette la remise en liberté de l’ex-anesthésiste Péchier

Condamné en décembre 2025 pour l'empoisonnement de 30 patients, l'ex anesthésiste a fait appel et souhaitait être remis en liberté pour préparer sa défense.
Baies de serveurs, installées dans un data center.

Mulhouse : manifestation contre un projet de data center

Quelque 60 à 80 personnes ont manifesté lundi à Mulhouse (Haut-Rhin) contre la construction par Microsoft, à partir de 2029, d'un data center, un projet à deux milliards d'euros dont les opposants dénoncent l'impact sur l'environnement, notamment en termes de consommation électrique, a constaté une correspondante de l'AFP.
Les Clowns de la Chiffogne. L'association est née à Montbéliard en 1983.

Montbéliard : les Clowns de la Chiffogne font leur festival

Participation à un festival de clowns en Sicile, projet de statue en hommage à la famille Gruss, « Clownets » primés et sélectionnés pour un concours national : les Clowns de la Chiffogne, à Montbéliard, ont un festival de bonnes nouvelles.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

PUB

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

100 Appartements6 Immeubles59 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC