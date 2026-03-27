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Belfort : les élus départementaux en manque de moyens pour faire face au vieillissement

Femme âgée au téléphone.
Le Territoire de Belfort connaît un vieillissement progressif de sa population. | Sabine van Erp de Pixabay

L’inquiétude est partagée à droite comme à gauche au conseil départemental du Territoire de Belfort: face à l’allongement de la durée de vie, les Départements ne disposent pas des moyens pour accompagner le vieillissement de la population.

C’est la signature d’une convention entre le conseil départemental du Territoire de Belfort, l’agence régionale de santé (ARS, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui a amené le sujet sur la table. Une convention qui porte sur le soutien à l’autonomie des personnes âgées ou vivant avec un handicap et leurs aidants.

L’approbation du rapport portant sur cette convention d’était qu’une formalité, mais le sujet de l’autonomie des personnes âgées a été l’occasion pour les élus de manifester leurs inquiétudes pour l’avenir quant à la capacité des Départements à jouer pleinement leur rôle dans ce domaine.

« Les difficultés de fond perdurent », a alerté Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, pour déplorer l’absence de mise en place du plan « Grand âge » promis par le Gouvernement voici plusieurs années.

« Nous sommes dépourvus de moyens et de bras pour gérer la dépendance, a déploré Florian Bouquet, On est réellement dans le dur. Quand on observe la pyramide des âges, notre pays n’est pas armé pour gérer cela. L’absence de loi « Grand âge » nous laisse dépourvus de moyens et c’est un problème pour notre société », a-t-il regretté.

+ 13 % de personnes de plus de 80 ans d’ici 2031

Le projet de convention validée par les élus comprend quelques données sur les prévisions d’évolution de la population du département. Le Territoire de Belfort compte 137 245 habitants (estimation INSEE 2023). Il connaît un vieillissement progressif de sa population, marqué par une augmentation des plus de 75 ans (+ 13,4 % entre 2014 et 2024). Les projections démographiques prévoient une hausse de 8,8 points des plus de 65 ans d’ici 2050. D’ici 2031, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus progressera de 13 %.

On y apprend aussi que le département affiche un fort taux de prise en charge à domicile (16 % des 75 ans et plus bénéficient de l’APA à domicile en 2023). La majorité des bénéficiaires sont âgés de 80-84 ans (25 %) suivi des 90-94 ans (22 %). L’âge moyen des bénéficiaires de l’APA à domicile s’élève à 84,6 ans et les femmes représentent 71 % des bénéficiaires.

La pauvreté concerne 11 % des personnes vivant dans un ménage dont le référent est âgé de 60 à 74 ans et 10 % des personnes dont le référent est âgé de 75 ans ou plus. Près de 2 700 personnes âgées de plus de 75 ans sont en situation de fragilité sociale, souvent liée à l’isolement, la précarité ou des difficultés d’accès aux droits.

e son côté, Bastien Faudot, pour l’opposition, a attiré l’attention de la majorité sur la situation des aides à domicile, notamment face à la hausse du coût de l’essence, qui les conduit parfois à renoncer aux soins, à différer des réparations de voiture.

e président du conseil départemental, Florian Bouquet, s’est dit conscient de ces difficultés et a indiqué qu’une enveloppe devrait être débloquée lors de la commission permanente qui devait se réunir après la séance publique.

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