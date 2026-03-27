Belfort : les élus départementaux en manque de moyens pour faire face au vieillissement

C’est la signature d’une convention entre le conseil départemental du Territoire de Belfort, l’agence régionale de santé (ARS, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui a amené le sujet sur la table. Une convention qui porte sur le soutien à l’autonomie des personnes âgées ou vivant avec un handicap et leurs aidants.

L’approbation du rapport portant sur cette convention d’était qu’une formalité, mais le sujet de l’autonomie des personnes âgées a été l’occasion pour les élus de manifester leurs inquiétudes pour l’avenir quant à la capacité des Départements à jouer pleinement leur rôle dans ce domaine.

« Les difficultés de fond perdurent », a alerté Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, pour déplorer l’absence de mise en place du plan « Grand âge » promis par le Gouvernement voici plusieurs années.

« Nous sommes dépourvus de moyens et de bras pour gérer la dépendance, a déploré Florian Bouquet, On est réellement dans le dur. Quand on observe la pyramide des âges, notre pays n’est pas armé pour gérer cela. L’absence de loi « Grand âge » nous laisse dépourvus de moyens et c’est un problème pour notre société », a-t-il regretté.