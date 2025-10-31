Belfort : le conseil départemental rejette le projet de desserte de l’Aéroparc

Dans son propos introductif, Florian Bouquet a rappelé quelques grandes étapes qui ont motivé ou marqué le projet de prolongement de la RD60. Un budget estimé à 20 millions d’euros en 2022, l’arrêté pris par le conseil départemental et les communes de Menoncourt, Lachapelle-sous-Rougement et Roppe pour interdire le trafic sur le RD 83 et donc les contraindre à transiter par l’A36, la mise en place d’un fonds de soutien aux communes de 250 000 euros « entièrement consommé » pour des aménagements, ou encore le retrait du projet d’Amazon.

L’étude d’opportunité présentée ensuite par Jean-Patrice Demange, directeur des routes au Département, a sérieusement plombé le projet. Les 28 diapos de présentation se résument dans celle consacrée à l’analyse AFOM (ou SWOT en anglais) avec l’inventaire des atouts, faiblesses, opportunités et risques.

Pour les atouts : « la réduction du flux routier et des nuisances dans les traversées de Lagrange, Fontaine et Frais », mais jugées « discutable au regard de la faiblesse du trafic projeté ; et la réponse aux craintes des élus et des habitants des communes riveraines, face au développement de l’Aéroparc. Pour les opportunités : la maîtrise foncière partielle par le Département de l’emprise du prolongement Nord de la RD60 ».

Pour les faiblesses: le « faible trafic modélisé, en situation future, sur les potentiels prolongements Nord et Sud de la RD60; des impacts environnementaux forts : atteinte aux zones humides, cours d’eau, corridors écologiques et à la biodiversité, perte très probable d’habitats et d’espèces protégés, nécessitant des mesures de compensation difficiles à maîtriser et très coûteuses; et une consommation de terres agricoles et de surfaces boisées : perte de terres agricoles et forestières nécessitant des mesures de compensation coûteuses ».

Pour les menaces: « la complexité réglementaire : multiplicité des procédures (environnementales, urbaines, etc.) pour autoriser le projet, possibles recours et retards; la fragilité juridique du projet : bilan coûts / avantages défavorable pour justifier de l’utilité publique, raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) difficilement démontrable au regard des enjeux environnementaux; la conjoncture économique défavorable : fragilité des projections de développement de l’Aéroparc et donc des prévisions de croissance du trafic routier, au regard du remplissage projeté de la zone et de l’actualité économique; le contentieux et oppositions : risque de recours juridiques de la part de tiers ayant intérêt à agir (associations de protection de la nature, riverains,…) à l’encontre de projets routiers, ferroviaires, … »

La conclusion de Florian Bouquet à l’issue de cette présentation : « Le besoin d’une nouvelle route n’est pas caractérisé. J’entends cependant ce qu’expriment les maires, mais l’intérêt général départemental est-il d’investir de si lourdes sommes ? » La réponse à cette question est tombée quelques instants après : « Le jeu n’en vaut pas la chandelle. »