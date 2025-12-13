Belfort : le Comité social départemental appelé à disparaitre en 2027

Deux visions de l’action sociale en faveur des salariés se sont opposées ce jeudi 11 décembre lors de la réunion du conseil départemental du Territoire de Belfort. L’une, défendue par la gauche, reposant sur une auto-gestion des œuvres sociales en du personnel ; l’autre, défendue par la majorité de droite, confiant la gestion des œuvres sociales à la direction des ressources humaines.

Trois points sur ce sujet figuraient à l’ordre du jour de la séance : ils portaient sur la dénonciation de la convention entre le Département et le Comité social départemental (CSD) et sur l’adhésion du Département, pour l’ensemble du personnel, y compris le foyer de l’enfance, au comité national d’action sociale (CNAS), qui se dit « 1er acteur de l’action sociale pour le personnel territorial » sur son site internet. Ces nouvelles dispositions ont provoqué une manifestation d’une partie du personnel lundi devant les locaux du conseil départemental. Elle a suscité l’émotion également des élus du groupe Gauche républicaine, écologique et sociale, qui a présenté une motion. Cette motion déplore une remise en cause d’un « équilibre qui a fait ses preuves au service des agents départementaux et qui correspond au principe de gestion de l’action sociale par des représentants élus par les salariés de la collectivité ». Elle émet des craintes quant à une baisse des prestations : « en complément à l’adhésion automatique au CNAS, le CSD offre un ensemble de prestations aux agents actifs, à leur famille ainsi que plusieurs centaines d’anciens salariés aujourd’hui à la retraite ». Enfin, elle accuse Florian Bouquet de vouloir faire une « économie de 200 000 euros de plus de 200 000 euros réalisée au détriment de m’action sociale ». La motion propose la création d’une commission paritaire qui étudie les avantages et inconvénients des deux systèmes, puis le vote des avant de la collectivité en 2026.