Belfort : la hausse de la tarification de la cantine fait débat au conseil municipal

Face aux taux proposés, les réactions dans les rangs du conseil municipal ne se sont pas fait attendre. La première à prendre la parole est Priscilla Scalet, élue sur la liste du Rassemblement National, menée par Christophe Soustelle. Elle le convient, ces hausses interviennent dans un contexte d’inflation. Néanmoins, elle dénonce des écarts significatifs entre les quotients familiaux. « À titre d’exemple, sur les accueils de loisirs, une journée pour les familles belfortaines passe de 3 à 6,50 euros. » Priscilla Scarlet revient aussi sur les prestations périscolaires qui sont désormais plafonnées à trois euros, alors qu’auparavant, un tarif inférieur était appliqué.

« Dans une ville où 29 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, il fallait oser proposer à certaines familles des hausses pouvant dépasser 500 % », continue Lucas Vanitou, élu sur la liste divers gauche de Florian Chauche. « Quand il faut choisir entre l’enfant et l’événementiel, vous faites gagner le maillot jaune », regrette l’élu en faisant référence au coût dépensé pour l’arrivée du Tour de France. « 164 000 euros de recettes supplémentaires (avec les nouvelles tarifications, NDLR), quand les seuls droits d’entrée au Tour de France s’élèvent à 168 000 euros. » Florian Chauche poursuit et dénonce d’ailleurs les conséquences sur le pouvoir d’achat des Belfortains. « Force est de constater que ces augmentations ne figuraient pas dans votre programme », complète-t-il. Il ajoute que malgré la décision du maire de ne pas augmenter les impôts ces six prochaines années, cette nouvelle tarification est un « impôt déguisé ».

« Monsieur Vivot (adjoint aux finances) nous a expliqué que ce n’était pas cette augmentation des tarifs qui allait financer le budget. Pourquoi augmenter ses tarifs ? » questionne Marie-Eve Belorgey, élue sur la liste divers gauche de Bastien Faudot.