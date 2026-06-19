Belfort : huées et guerres de position au conseil municipal

La manifestation était annoncée, elle a eu lieu. Ce jeudi 18 juin, plusieurs dizaines de manifestants se sont massés devant les portes de l’annexe de la mairie et du Grand Belfort, criant « Non à la casse du service public à Belfort ».

A l’arrivée du maire, Damien Meslot, ce sont des hués qui l’on accueilli depuis sa traversée de la rue des Quatre-Vents jusqu’à son entrée dans le bâtiment. Huées également lorsque les membres de sa majorité sont arrivés. Quant à Christophe Soustelle, élu RN, il s’est fait conspuer lorsqu’il a eu des velléités de se placer à côté des personnes qui s’apprêtaient à prendre la parole : « Dehors le RN ! » et sifflement se mêlaient. Il a s’est prudemment placé en retrait, derrière des manifestants.

Les manifestants protestaient à la fois contre la suppression des interventions en musique et en sport dans les écoles et contre le transfert du CCAS vers d’autres structures des services de soin et d’aide à domicile.

Représentants de la CGT, parents, intervenants ont pris la parole pour dénoncer ces décisions et appeler le maire à revenir sur ses choix. Cette manifestation était le prolongement d’autres actions menées depuis quinze jours. Par exemple, la FCPE, syndicat de parents d’élèves, a adressé une lettre au maire pour demander le maintien des intervenants en sport et en musique : « Vous semblez ignorer que les enseignants ne sont pas spécialisés en sport et en musique puisque ces spécialités ne sont pas obligatoires dans leur cursus de formation (‘…) Donner la possibilité d’un encadrant supplémentaire, pour un groupe d’élèves, permet de changer radicalement les ambitions pédagogiques et, notamment, d’accompagner à la fois des élèves en difficulté et d’autres avec des facilité », argumente notamment ce courrier de Sandrine Claude, présidente de la FCPE 90.